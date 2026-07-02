ANPC: 70% dintre influencerii care folosesc inteligenţa artificială nu informează publicul despre acest lucru

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a anunţat, joi, rezultatele unei acţiuni de verificare a activităţii influencerilor din România.

Acţiunea a fost derulată în cadrul unei operaţiuni internaţionale de monitorizare, coordonată de ICPEN, la care au participat 20 de autorităţi de protecţie a consumatorilor din întreaga lume, conform sursei citate. Acţiunea, denumită „Sweep", s-a desfăşurat între 23 martie şi 8 aprilie 2026, potrivit ANPC.

Comisarii ANPC au analizat activitatea a zece influenceri români, cu privire la respectarea obligaţiilor de transparenţă în promovarea produselor şi serviciilor online, conform aceleiaşi surse. Toţi cei zece publicau conţinut cu caracter comercial, potrivit rezultatelor verificărilor. La unii dintre ei, însă, postările sponsorizate sau colaborările comerciale nu erau marcate constant, iar menţiunile despre caracterul comercial al conţinutului erau greu de observat de către consumatori, se arată în comunicatul ANPC.

Un aspect distinct al controlului a vizat utilizarea inteligenţei artificiale în crearea conţinutului, potrivit sursei citate. 70% dintre influencerii verificaţi foloseau inteligenţa artificială pentru generarea de conţinut, fără informarea consumatorilor despre acest lucru, conform ANPC. Acest fapt diminuează nivelul de transparenţă necesar unei informări corecte, potrivit instituţiei.

Situaţia constatată în România se aliniază tendinţelor observate la nivel internaţional, conform ANPC. La nivel global, în cadrul aceleiaşi acţiuni ICPEN, au fost verificaţi 228 de influenceri, potrivit sursei citate. Dintre aceştia, 92% publicau conţinut comercial, însă doar unul din cinci marca în mod corespunzător caracterul comercial al postărilor, sursei citate.

Recomandările influencerilor pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor de consum, potrivit ANPC. Transparenţa reprezintă o condiţie esenţială pentru protejarea intereselor consumatorilor, iar încrederea publicului se bazează pe autenticitate şi comunicare corectă, conform instituţiei citate.