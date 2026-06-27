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ANPC a aplicat amenzi de peste 3,8 milioane de lei pentru nereguli în comercializarea produselor alimentare şi prestarea serviciilor

L.B.
Anticorupţie / 27 iunie, 11:10

Sursă foto: Facebook / ANPC

Sursă foto: Facebook / ANPC

Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat sancţiuni în valoare de peste 3,8 milioane de lei, în urma unor controale derulate în perioada 22 - 26 iunie, conform unui comunicat al instituţiei. Acţiunile de control au vizat peste 1.600 de operatori economici de pe teritoriul naţional, fiind verificate siguranţa produselor comercializate, respectarea legislaţiei specifice domeniului alimentar şi condiţiile de prestare a serviciilor, potrivit sursei citate.

În urma acţiunilor, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi şi au aplicat 856 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,8 milioane de lei, precum şi 619 avertismente, conform comunicatului. Valoarea totală a produselor verificate a depăşit 11 milioane de lei, iar produsele neconforme în valoare de peste 650.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, iar altele, în cuantum de peste 160.000 de lei, au fost oprite temporar, potrivit aceleiaşi surse.

Pentru 24 de operatori economici, s-a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor constatate, conform informaţiilor furnizate de ANPC. Principalele neconformităţi descoperite au inclus inducerea în eroare a consumatorilor privind provenienţa produselor de origine vegetală, nerespectarea condiţiilor prescrise şi declarate, lipsa preţului pe unitatea de măsură, depozitarea neconformă şi comercializarea produselor sub promovarea generală a unei zone geografice, deşi acestea proveneau din alte părţi ale ţării, potrivit comunicatului.

De asemenea, inspectorii au constatat comercializarea unor produse fără elemente de identificare pentru data durabilităţii minimale, produse lactate fără elemente de identificare şi caracterizare, produse depreciate calitativ cu depuneri de mucegaiuri, produse cu data-limită de consum depăşită şi nerespectarea condiţiilor de depozitare recomandate de producător, conform sursei citate. Alte probleme au vizat deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor privind perioada promoţională, lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare şi prezenţa acumulărilor de gheaţă în ambalajul produselor congelate, potrivit ANPC.

În domeniul serviciilor, s-au constatat prestări în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare, absenţa devizelor pentru serviciile prestate consumatorilor şi lipsa notelor de comandă pentru autoturismele aflate în unităţile service, conform comunicatului. De asemenea, a fost semnalată lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare consumatorilor, precum durata realizării lucrării, dar şi lipsa menţionării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului, potrivit sursei citate.

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