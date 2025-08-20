APCE despre ANRE: O instituţie care trebuie reformată din temelii

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) atrage atenţia, într-un comunicat remsi redacţăiei, că problema ANRE nu se rezumă doar la salariile uriaşe ale angajaţilor, ci la modul în care această instituţie funcţionează şi influenţează piaţa de energie din România.

Redăm mai jos opinia APCE:

„În spaţiul public, dezbaterea privind Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) se rezumă adesea la salariile uriaşe pe care această instituţie le plăteşte celor 310 angajaţi. Însă adevărata problemă nu este doar cea financiară, ci modul în care ANRE funcţionează, reglementeaza şi influenţează piaţa de energie din România. Aroganta cu care trateaza pe romani, societatea civila si petitiile lor nu conteaza ?

Înfiinţată în 1998, prin OUG nr. 29, ANRE a fost gândită ca un arbitru imparţial, cu rol de reglementare, monitorizare şi control al pieţelor de energie electrică şi gaze naturale.

Astăzi însă, instituţia s-a transformat din arbitru în jucător care, joacă de partea producătorilor, furnizorilor şi distribuitorilor de energie - cei care, de fapt, îi asigură finanţarea.

O instituţie care nu răspunde nimănui, Dacă nu vor să-şi reducă salariile, Guvernul României nu are ce să le facă!

Statutul acestei agenţii prevede că este interzisă oricărei entităţi publice intervenţia în îndeplinirea atribuţiilor ANRE sau în adoptarea deciziilor în activitatea de reglementare. Şi aici ne întrebăm dacă Parlamentul are vreun cuvânt de spus. Mai mult, în numele ANRE, preşedintele acesteia prezintă Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior, până la data de 31 iulie, care, ulterior, este dezbătut, fără a fi supus votului, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.

Cu alte cuvinte, ANRE nu dă socoteală nimănui din Romania. Decide ce vrea, când vrea şi cum vrea, fără un mecanism real de control democratic.

Cheltuielile ANRE sunt acoperite din venituri proprii, provenite din:

-tarife pentru licenţe, autorizaţii şi atestări,

-contribuţii anuale impuse operatorilor economici din energie,

-fonduri de la organisme internaţionale.

Astfel, paradoxal, exact furnizorii, producătorii şi distribuitorii de energie - cei pe care ANRE ar trebui să-i controleze, amendeze pentru abuzuri sau sa-i reglementeze - sunt cei care îi alimentează bugetul. Situaţia generează o dependenţă structurală şi face imposibilă imparţialitatea.

Conducerea ANRE a fost, timp de aproape trei decenii, rezultatul unor înţelegeri politice de culise. Rezultatul? O instituţie care protejează interesele marilor actori din energie şi în care consumatorii şi prosumatorii din Romania pierd constant, fără arbitru real pe zona reglementarilor din energie.

Fără îndoială, aceasta reprezintă una dintre principalele cauze ale preţului ridicat al energiei pe care îl suportă românii

Interacţiunea A.P.C.E. cu ANRE a fost marcată de dificultăţi şi, adesea, de inutilitate, negasind o cale comuna de comunicare. În calitate de reprezentanţi ai societăţii civile, am fost întâmpinaţi cu aroganţă şi un mod sfidător de tratare a problemelor.

APCE solicita:

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) cere Guvernului şi Parlamentului României să declanşeze o reformă structurală a ANRE, care să includă:

-Numiri bazate pe competenţă şi examene publice, nu pe negocieri politice;

-Restructurarea mecanismului de finanţare, astfel încât ANRE să nu mai depindă de cei pe care ar trebui să-i reglementeze;

-Introducerea unui control parlamentar real, prin raport anual supus votului si o comisie de control cu participarea societatii civile;

-Eficientizarea activităţii ANRE, prin indicatori clari de performanţă şi transparenţă”.