Aproximativ 95% dintre comercianţii români de pe platforma Trendyol sunt IMM-uri

Companiile mici şi mijlocii reprezintă cea mai mare parte a ecosistemului local al platformei Trendyol, un procent de 95% din cei 11.000 de vânzători activi fiind încadrat în această categorie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Datele centralizate de marketplace arată o creştere de unsprezece ori a numărului de selleri români comparativ cu perioada similară a anului trecut. De la începutul anului 2026, aceşti comercianţi generează 55% din volumul total al vânzărilor realizate pe piaţa din România, se arată în sursa citată.

Evoluţia reflectă interesul crescut al antreprenorilor pentru soluţiile de comerţ electronic transfrontalier. În prezent, un număr de 3.600 de firme locale livrează produse către clienţi din Grecia şi Bulgaria prin intermediul platformei. Această activitate de export generează, în medie, un plus de 35% în rulajul afacerilor participante, conform comunicatului de presă.

„În doar un an, am trecut de la 1.000 la 11.000 de comercianţi români activi pe platformă”, declară Irem Yilandil, Head of International Expansion în cadrul Trendyol Group, se arată în sursa menţionată.

Cele mai mari volume de vânzări ale comercianţilor locali aparţin categoriilor FMCG, cosmeticelor, produselor alimentare şi articolelor pentru casă. Planurile de dezvoltare ale marketplace-ului prevăd extinderea reţelei regionale până la un nivel de 20.000 de vânzători în Europa Centrală şi de Est până la sfârşitul acestui an, conform sursei citate.