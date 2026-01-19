Ariane 6, lansare strategică pentru Europa: racheta va trimite pe orbită sateliţii Amazon Leo

English Version

Racheta spaţială europeană Ariane 6 urmează să fie lansată pe 12 februarie de la Centrul Spaţial Kourou din Guyana Franceză, într-o misiune care va plasa pe orbita joasă a Pământului 32 de sateliţi ai constelaţiei Amazon Leo, proiect dezvoltat de grupul american Amazon, fondat de miliardarul Jeff Bezos. Anunţul a fost făcut de ArianeGroup, producătorul rachetei, potrivit agenţiei AFP. Este vorba despre o etapă importantă atât pentru programul spaţial european, cât şi pentru ambiţiile Amazon de a deveni un jucător major pe piaţa internetului prin satelit, dominată în prezent de constelaţia Starlink, deţinută de compania SpaceX a lui Elon Musk.

• Rivalul Starlink, intră în faza operaţională

Lansarea misiunii Amazon Leo - cunoscută anterior sub numele de Project Kuiper - este programată pentru data de 12 februarie, după ce compania Arianespace, responsabilă de comercializarea rachetei Ariane, anunţase anterior doar că lansarea va avea loc „în cursul lunii februarie”, fără a preciza o zi exactă.

Potrivit ArianeGroup, misiunea va avea o durată totală de o oră şi 54 de minute, interval care include lansarea şi separarea tuturor sateliţilor pe orbită. Cei 32 de sateliţi vor fi transportaţi sub un capac de protecţie cu o lungime de 20 de metri, înainte de a fi plasaţi pe orbita terestră joasă. Constelaţia Amazon Leo numără în prezent aproximativ 150 de sateliţi, însă obiectivul final al companiei este ambiţios: desfăşurarea unui total de 3.236 de sateliţi, care să asigure servicii de internet de mare viteză la nivel global. Prin comparaţie, reţeaua Starlink se bazează deja pe peste 6.000 de sateliţi aflaţi pe orbită.

Racheta Ariane 6 este considerată un pilon al suveranităţii europene în domeniul spaţial. În cadrul acestei misiuni, lansatorul va fi echipat cu patru propulsoare, care îi vor dubla capacitatea de transport, până la 21,6 tone pe orbită. „Ariane 6 îşi va demonstra capacitatea operaţională la putere maximă”, a transmis ArianeGroup într-un comunicat oficial, subliniind importanţa acestei lansări pentru validarea performanţelor tehnice ale noului lansator european. Într-un context paradoxal, deşi Ariane 6 este prezentată drept un simbol al autonomiei europene, Amazon se conturează drept cel mai mare client al său. Din cele 30 de lansări aflate în prezent în carnetul de comenzi al Arianespace, 18 sunt rezervate de grupul american. ArianeGroup a anunţat înfiinţarea primei sale filiale industriale în Statele Unite, sub numele Sodern America. Noua structură va permite grupului francez să producă local echipamente spaţiale precum sisteme de urmărire a stelelor, componente din carbon şi sisteme de propulsie, mai aproape de clienţii săi americani. Compania colaborează deja cu peste 40 de actori din sectorul spaţial american şi îşi propune să accelereze dezvoltarea pe această piaţă strategică, bazându-se pe experienţa tehnologică acumulată prin programul Ariane 6 şi prin proiecte din domeniul apărării.