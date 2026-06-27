ARICE scoate la concurs 32 de posturi de diplomaţi economici în marile centre ale lumii

Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE) organizează un concurs intern pentru ocuparea a 32 de posturi vacante sau vacantabile în Birourile de Promovare Comercial-Economică (BPCE) din Europa şi din afara Europei, potrivit unui anunţ publicat la 19 iunie 2026 şi reglementat prin Ordinul nr. 191/3 iunie 2026, citat de News.ro. Misiunile au o durată de patru ani, cu posibilitate de prelungire, iar reprezentanţii ARICE dobândesc calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României pe durata mandatului, conform aceleiaşi surse.

Lista posturilor acoperă 17 destinaţii europene şi 15 din afara Europei, potrivit News.ro. În Europa sunt vizate Paris, Berlin, Londra, Madrid, Viena, Zagreb, Berna, Atena, Roma, Milano, Chişinău, Varşovia, Ankara, Istanbul, Kiev şi Budapesta, conform aceleiaşi surse. În afara continentului apar Washington, New York, Tokyo, Beijing, Shanghai, Seul, Singapore, Cape Town, Buenos Aires, Cairo, New Delhi, Amman, Rabat, Doha şi Ciudad de Mexico, potrivit News.ro - destinaţii care semnalează o extindere a prezenţei economice româneşti atât pe pieţe consacrate, cât şi emergente.

Comparând lista posturilor scoase la concurs cu reţeaua actuală de 33 de posturi ocupate, News.ro constată că 12 locaţii existente - printre care Bruxelles, Sofia, Praga, Helsinki, Salonic, Haga, Ljubljana, Stockholm, Tirana, Baku, Tanger şi Dubai - nu figurează în noul concurs, ceea ce poate indica fie faptul că mandatele nu au ajuns la termen, fie o schimbare de priorităţi. Dacă posturile din locaţiile neafectate rămân active, reţeaua ar putea depăşi 40 de reprezentanţi, potrivit aceleiaşi surse. Structura noilor poziţii indică un accent pe funcţii de rang înalt: 12 posturi de ministru consilier sunt scoase la concurs pentru centre strategice precum Paris, Berlin, Londra, Tokyo sau Washington, conform News.ro.

Condiţiile de participare sunt restrictive: pot candida exclusiv angajaţii din aparatul propriu al ARICE, cu cel puţin 12 luni de activitate în cadrul agenţiei, potrivit aceleiaşi surse. Experienţa profesională necesară variază în funcţie de funcţie - de la minimum 16 ani pentru ministru consilier, la 2 ani pentru secretar economic gradul III, conform documentelor citate de News.ro. Sunt obligatorii studii superioare în ştiinţe economice sau relaţii internaţionale, cunoaşterea limbii engleze la nivel B2 şi, pentru anumite posturi, a limbii oficiale a ţării de reşedinţă, competenţe digitale certificate şi permis de conducere categoria B, potrivit aceleiaşi surse. Candidaţii trebuie să obţină avizele O.R.N.I.S.S. şi ale Ministerului Afacerilor Externe, să nu fi fost recemaţi disciplinar din misiuni externe în ultimii cinci ani şi să fi primit calificativul „foarte bine" la ultima evaluare profesională, conform News.ro.