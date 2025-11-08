Armata israeliană confirmă identificarea rămăşiţelor ostaticului Lior Rudaeff

Rămăşiţele pământeşti preluate vineri seara din Fâşia Gaza de la grupările islamiste Hamas şi Jihadul Islamic au fost identificate ca aparţinând cetăţeanului israeliano-argentinian Lior Rudaeff, a anunţat sâmbătă armata israeliană, citată de France Presse.

„În urma procesului de identificare efectuat de Institutul Naţional Medico-Legal, armata israeliană a informat familia lui Lior Rudaeff că trupul său a fost repatriat pentru înhumare”, se arată în comunicatul oficial al armatei.

Lior Rudaeff, în vârstă de 61 de ani, a fost ucis la 7 octombrie 2023 în localitatea Nir Yitzhak, în timp ce încerca să apere kibuţul împreună cu alţi locuitori, în ziua atacului lansat de Hamas asupra comunităţilor din sudul Israelului - atac care a declanşat actualul război din Gaza.

Trupul său fusese dus atunci în enclavă şi reţinut de militanţi pentru a fi folosit drept ostatic în eventuale negocieri de schimb cu Israelul.

Potrivit autorităţilor israeliene, mai mulţi ostatici şi rămăşiţe ale unor victime continuă să fie deţinute de grupările palestiniene, în pofida apelurilor internaţionale pentru repatrierea lor.