Armata israeliană continuă atacurile în Liban

Israelul a atacat miercuri sudul Libanului, unde a provocat mai multe victime, potrivit presei libaneze, afirmând totodată că acceptă armistiţiul dintre SUA şi Iran, dar că acest armistiţiu nu incude Libanul, informează Agerpres.

De altfel, armata israeliană a cerut din nou miercuri locuitorilor din Tir, în sudul Libanului, să evacueze oraşul înainte de a efectua atacuri aeriene în această regiune din ţara vecină, unde Israelul combate Hezbollahul proiranian.

Purtătorul de cuvânt pentru limba arabă al armatei israeliene, colonelul Avichay Adraee, a emis un 'avertisment urgent şi repetat locuitorilor oraşului Tir, în special la Shabriha', cerându-le să evacueze 'imediat', cu puţin timp înainte ca presa de stat libaneză să raporteze noi atacuri aeriene israeliene în sud.

Agenţia oficială de ştiri libaneză, NNA, a relatat despre un atac asupra unei ambulanţe din Al Hulaylah, soldat cu mai mulţi morţi, deşi numărul exact de decese nu a fost specificat.

În plus, potrivit aceleiaşi surse, cel puţin patru persoane au fost ucise într-un atac asupra unei clădiri din apropierea Spitalului Hiram şi a unui centru medical din oraşul Chaqra, soldat cu mai mulţi răniţi.

NNA a descris 'atacurile inamice' ca vizând şi oraşele Haddatha, Rabaa Thalathin, Abbasieh, Kfar Dunin, Haniyeh Mansouri şi Jmeijmeh.

Aceste bombardamente au loc după ce guvernul israelian a anunţat acceptarea armistiţiului dintre Statele Unite şi Iran, dar a afirmat că acesta nu include Libanul, în ciuda declaraţiilor anterioare ale prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif, care a mediat negocierile şi care afirmase contrariul.

Propunerea în zece puncte pe baza căreia Statele Unite şi Iranul vor negocia pacea include încetarea atacurilor americane şi israeliene împotriva Iranului şi a aliaţilor săi din regiune, precum şi controlul iranian asupra Strâmtorii Ormuz, crucială pentru comerţul global cu ţiţei.

La 2 martie, Israelul a extins frontul de război până în Liban, după ce gruparea şiită Hezbollah, un aliat al Iranului, a atacat statul israelian ca represalii pentru atacul comun condus de SUA împotriva Republicii Islamice din 28 februarie.

De atunci, Israelul a lansat o ofensivă aeriană şi terestră acerbă împotriva Libanului, soldată cu peste 1.500 de morţi şi 4.800 de răniţi.

Pe de altă parte, trei surse libaneze apropiate de Hezbollah au declarat pentru Reuters că grupul şiit a oprit atacurile asupra nordului Israelului şi asupra trupelor israeliene din Liban în primele ore ale zilei de miercuri, ca parte a armistiţiului dintre SUA şi Iran anunţat anterior.

Hezbollah urmează să emită o declaraţie în care să prezinte poziţia sa oficială cu privire la armistiţiu şi la afirmaţia lui Netanyahu că Libanul nu este inclus, au declarat cele trei surse libaneze.