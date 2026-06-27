AUR propune majorarea plafonului de numerar în casierie de la 50.000 la 200.000 de lei pentru companiile româneşti

Alianţa pentru Unirea Românilor a depus o propunere legislativă prin care plafonul maxim al sumelor în numerar ce pot fi păstrate în casieria operatorilor economici la sfârşitul fiecărei zile este majorat de la 50.000 de lei la 200.000 de lei, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Iniţiativa urmăreşte reducerea presiunii administrative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, care sunt obligate în prezent să efectueze depuneri bancare frecvente, suportând costuri suplimentare şi riscuri legate de transportul şi gestionarea numerarului, potrivit aceluiaşi comunicat. Deputatul AUR Lucian Muşat, iniţiatorul proiectului, a declarat că plafonul actual de 50.000 de lei nu mai permite companiilor mici să gestioneze eficient încasările şi cheltuielile, iar majorarea la 200.000 de lei ar reprezenta o gură de oxigen pentru IMM-uri, conform sursei citate.

Proiectul păstrează toate mecanismele de control prevăzute de lege, inclusiv obligaţia depunerii în conturile bancare a sumelor care depăşesc plafonul, precum şi limita de 500.000 de lei aplicabilă magazinelor de tip cash and carry, supermagazinelor şi hipermagazinelor, potrivit aceluiaşi comunicat. Prin această iniţiativă, AUR urmăreşte eliminarea unei diferenţe percepute ca nejustificate dintre marile lanţuri comerciale şi întreprinderile mici şi mijlocii, conform sursei citate.