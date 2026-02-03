Autoritatea de Concurenţă: 70 de milioane de euro amenzi şi 119 operaţiuni analizate în 2025

Autoritatea de Concurenţă a publicat raportul de activitate pentru anul 2025 şi a evidenţiat principalele investigaţii şi decizii care au afectat sectoare importante ale economiei româneşti, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

În 2025, autoritatea a finalizat un număr semnificativ de investigaţii privind încălcări ale legislaţiei de concurenţă, inclusiv carteluri, înţelegeri verticale şi licitaţii publice, se arată în comunicat. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate a fost de aproximativ 70 de milioane de euro, menţinându-se la nivelul anilor anteriori, deşi s-a observat o tendinţă de creştere a gravităţii acestora, conform sursei menţionate.

Comunicatul arată că, pentru 2026, autoritatea estimează o intensificare a activităţii, cu finalizarea unor proceduri aflate în derulare, declanşarea unor investigaţii noi şi o atenţie sporită asupra sectoarelor energetic, digital, farmaceutic, alimentar şi al licitaţiilor publice. Totodată, expirarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Concurenţei va influenţa structura şi abordarea autorităţii pe parcursul anului, adaugă comunicatul.

În domeniul operaţiunilor de concentrare economică, 2025 a înregistrat un număr record de 119 analize, incluzând cazuri complexe precum preluarea lanţului La Cocoş de către Grupul Schwarz şi operaţiunea Telekom Romania, subliniază sursa precizată. Pentru 2026, se estimează o eficientizare a proceselor de aprobare, cu termene mai scurte şi claritate sporită pentru mediul de afaceri, inclusiv pentru investiţiile străine directe, conform comunicatului.

Autoritatea va continua să folosească inspecţiile inopinate ca principal instrument de colectare a informaţiilor şi va urmări respectarea legislaţiei în materie de concurenţă neloială, în special în sectorul alimentar, arată sursa menţionată. Totodată, se aşteaptă un număr mai mare de contestări ale deciziilor, pe fondul ajustării nivelului sancţiunilor şi al reducerii circumstanţelor atenuante, potrivit comunicatului de presă.