Autoritatea Vamală Română demarează un amplu proces de reorganizare

Autoritatea Vamală Română (AVR) iniţiază un proces amplu de reorganizare instituţională, având ca obiectiv optimizarea structurii interne, creşterea eficienţei operaţionale şi realizarea de economii importante la bugetul de stat, fără a afecta activitatea personalului din zona de execuţie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

• Reorganizarea vizează eficientizarea controlului vamal, digitalizarea proceselor şi utilizarea optimă a resurselor umane şi tehnice.

• Peste 300 de posturi de execuţie neocupate vor fi completate prin redistribuirea persoanelor care îşi pierd funcţiile de conducere.

• Reducerea posturilor de conducere: de la 68 la 39, ceea ce generează economii anuale de peste 6,2 milioane de lei la cheltuielile salariale.

Astfel, persoanele care isi pierd functiile de conducere vor fi redistribuite pe unul dintre cele peste 300 de posturi vacante la nivel national, în contextul deficitului semnificativ de personal de la nivelul birourilor vamale. Reorganizarea nu presupune reduceri de personal, ci o reechilibrare a resurselor în favoarea activităţilor operative.

„Activitatea vamală nu se poate face doar din birou. Reorganizarea urmăreşte eficientizarea controlului şi supravegherii vamale, creşterea transparenţei, îmbunătăţirea serviciilor pentru agenţi economici şi cetăţeni şi utilizarea mai eficientă a resurselor umane şi tehnice pentru consolidarea capacităţii operaţionale, combaterea traficului ilicit şi protejarea intereselor economice ale statului”, a declarat Alexandru Bogdan Bălan, preşedintele Autorităţii Vamale Române.

Principalele măsuri ale reorganizării includ:

• comasarea şi restructurarea direcţiilor vamale;

• întărirea structurilor de control;

• implementarea de soluţii digitale pentru o vămuire mai rapidă şi transparentă;

• optimizarea utilizării resurselor umane şi tehnice.

Preşedintele AVR subliniază că prioritatea noii conduceri este sprijinirea lucrătorilor vamali de execuţie, care se confruntă zilnic cu dificultăţi în teren. Un exemplu concret îl reprezintă redistribuirea autospecialelor utilizate anterior de conducerea centrală către birourile teritoriale, unde lipsa mijloacelor de transport afectează activitatea zilnică a personalului vamal.

„Cunosc bine problemele lucrătorilor vamali de execuţie, pentru că provin din rândul acestora. În Portul Constanţa, inspectorii parcurg zeci de kilometri zilnic între birouri şi scannere, având la dispoziţie doar câteva maşini vechi, întreţinute din resurse proprii. Situaţii similare există în multe birouri din teritoriu, în timp ce la Bucureşti zeci de autospeciale erau la dispoziţia conducerii centrale”, a adăugat Bălan.

Activitatea birourilor vamale se va desfăşura normal pe întreaga perioadă a reorganizării, fără impact asupra contribuabililor. Procesul de reorganizare este deja demarat la data emiterii acestui comunicat.