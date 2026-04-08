Axios: Khamenei a dat undă verde pentru armistiţiu şi a comunicat prin bileţele

Mojtaba Khamenei le-a dat luni negociatorilor iranieni instrucţiuni să meargă spre un acord, pentru prima dată de la începutul războiului, iar această schimbare a deschis calea către armistiţiul anunţat ulterior de Donald Trump, relatează Axios, citând un oficial israelian, un oficial regional şi o a treia sursă avizată.

În timp ce Trump ameninţa public cu anihilarea totală a Iranului, în culise apăreau semne ale unui impuls diplomatic, deşi nici persoane apropiate preşedintelui american nu ştiau până în ultimul moment dacă negocierile vor duce la un rezultat, notează Axios.

Forţele americane din Orientul Mijlociu şi oficialii Pentagonului au petrecut acele ore finale pregătindu-se pentru o campanie masivă de bombardamente asupra infrastructurii iraniene şi încercând să înţeleagă în ce direcţie va merge Trump. „Nu aveam nicio idee ce urma să se întâmple. A fost o nebunie”, a declarat un oficial al apărării, potrivit Axios.

Aliaţii din regiune se pregăteau pentru o ripostă iraniană fără precedent, iar în Iran unii civili îşi părăseau locuinţele de teama unor lovituri directe, mai arată Axios.

Relatarea despre eforturile diplomatice care au împiedicat, cel puţin deocamdată, o asemenea escaladare se bazează pe discuţii cu 11 surse avizate, precizează Axios.

Luni dimineaţă, în timp ce Trump se adresa mulţimii la sărbătoarea de Paşte de la Casa Albă, Steve Witkoff vorbea la telefon într-o stare de mare tensiune. Trimisul american le-a spus mediatorilor că o contrapropunere în 10 puncte primită din partea Iranului este „un dezastru, o catastrofă”, a declarat pentru Axios o sursă cu informaţii directe.

A urmat o zi descrisă drept „haotică”, în care mediatorii pakistanezi au transmis proiecte revizuite între Witkoff şi ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, iar miniştrii de externe ai Egiptului şi Turciei au încercat să reducă diferenţele dintre părţi, relatează Axios.

Până luni seara, mediatorii obţinuseră aprobarea Statelor Unite pentru o propunere actualizată privind un armistiţiu de două săptămâni. A urmat decizia lui Khamenei, despre care sursele citate de Axios spun că se implica activ în proces atât luni, cât şi marţi.

Implicarea noului lider suprem s-a desfăşurat în mod clandestin şi anevoios. Confruntat cu o ameninţare activă de asasinat din partea Israelului, Khamenei a comunicat în principal prin curieri care transmiteau bileţele, scrie Axios.

Două surse au descris aprobarea dată de Khamenei negociatorilor săi drept o evoluţie majoră. O sursă regională a spus că Abbas Araghchi a avut un rol central atât în gestionarea negocierilor, cât şi în convingerea comandanţilor Gărzii Revoluţiei să accepte acordul, potrivit Axios.

China a sfătuit, la rândul ei, Iranul să caute o ieşire, însă toate deciziile importante de luni şi marţi au trecut prin mâna lui Khamenei. „Fără undă verde din partea lui, nu ar fi existat un acord”, a spus sursa regională, conform Axios.

Marţi dimineaţă devenise clar că există progrese, însă Trump a lansat totuşi una dintre cele mai dure ameninţări ale sale: „O întreagă civilizaţie va pieri în această seară”, notează Axios.

Unele instituţii media americane au relatat că Iranul a întrerupt negocierile ca reacţie la acea declaraţie, dar surse implicate direct în discuţii au spus pentru Axios că acest lucru nu s-a întâmplat şi că, dimpotrivă, exista deja un anumit impuls.

JD Vance a lucrat în acele ore prin telefon, din Ungaria, iar rolul său principal a vizat legătura cu pakistanezii, potrivit Axios.

În acelaşi timp, Benjamin Netanyahu a ţinut legătura frecvent cu Trump şi cu echipa sa, deşi israelienii deveneau tot mai îngrijoraţi că pierd controlul asupra procesului, relatează Axios.

Marţi, în jurul prânzului, ora Coastei de Est, exista deja o înţelegere generală că părţile se îndreaptă spre un armistiţiu de două săptămâni, notează Axios. Trei ore mai târziu, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a publicat pe platofrma X termenii şi a cerut ambelor părţi să îi accepte.

Trump a început imediat să primească apeluri şi mesaje de la aliaţi şi confidenţi cu poziţii dure, care îl îndemnau să respingă oferta, mai arată Axios.

Confuzia privind decizia finală a lui Trump a fost atât de mare încât mai multe persoane care vorbiseră cu el cu numai una sau două ore înainte credeau încă faptul că va respinge armistiţiul, chiar până în momentul în care l-a acceptat, relatează Axios.

Cu puţin timp înainte să îşi publice răspunsul, Trump a vorbit cu Netanyahu pentru a obţine angajamentul acestuia că va respecta încetarea focului. Apoi a discutat cu mareşalul pakistanez Asim Munir pentru a închide acordul, potrivit Axios.

Forţele americane au primit ordinul de retragere la 15 minute după postarea lui Trump, scrie Axios.

Abbas Araghchi a anunţat apoi că Iranul va respecta armistiţiul şi va deschide Strâmtoarea Ormuz pentru navele care operează „în coordonare cu forţele armate iraniene”, notează Axios.

Rămâne de văzut în ce măsură Iranul va permite reluarea traficului maritim şi cât de strict va respecta Netanyahu armistiţiul, mai arată Axios.

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Axios că Netanyahu a primit asigurări că SUA vor insista în negocierile de pace ca Iranul să renunţe la materialul nuclear, să oprească îmbogăţirea uraniului şi să abandoneze şi ameninţarea reprezentată de rachetele balistice.

JD Vance va conduce, cel mai probabil, delegaţia americană la negocierile planificate pentru vineri în Pakistan, într-o misiune pe care Axios o descrie drept probabil cea mai importantă din cariera sa politică.

Între Washington şi Teheran rămân însă diferenţe majore asupra unui acord, ceea ce lasă deschisă o posibilitate reală ca războiul să reînceapă, relatează Axios.

Pete Hegseth şi Karoline Leavitt sunt aşteptaţi miercuri în conferinţe de presă în care vor ataca criticile la adresa lui Trump şi vor susţine că ameninţările acestuia au făcut posibil acordul. Regimul iranian, care susţine exact contrariul, ar putea să se întrebe dacă ameninţările lui Trump s-au încheiat cu adevărat, notează Axios.