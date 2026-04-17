Baschet feminin: Rapid Bucureşti - CSM Târgovişte, scor 68-63

Echipa Rapid Bucureşti a învins joi, pe teren propriu, formaţia CSM Târgovişte, scor 68-63 (30-29), în primul meci din cinci programate în finala Ligii Naţionale, potrivit news.ro.

A doua partidă va avea loc vineri.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Morrison Jara 20 puncte, Cuic 11, pentru Rapid, respectiv Keys 22, Radulovic 19, pentru CSM Târgovişte.

Al doilea meci este programat vineri, tot cu Rapid Bucureşti gazdă, după care seria se mută la Târgovişte, în 25-26 aprilie, iar un eventual decisiv este programat în 30 aprilie.

Rapid Bucureşti joacă finala după 28 de ani şi s-a calificat în ultimul act cu două victorii în faţa FCC Baschet UAV Arad (78-71, 79-65), iar CSM Târgovişte a eliminat în trei partide campioana Sepsi Sfântu Gheorghe (70-64, 65-66, 66-60).

Rapid Bucureşti, care a câştigat Cupa României în 2026, are 9 titluri naţionale în palmares, ultimul în 1978, iar CSM Târgovişte luptă pentru al 13-lea titlu, ultimul fiind cucerit în 2015.

Pentru medaliile de bronz ale sezonului luptă echipele învinse în semifinale, meciurile fiind programate în 17, 21 şi 25 aprilie.

În 2025, titlul a fost câştigat pentru a opta oară de Sepsi Sf. Gheorghe, după finala cu CSM Târgovişte (3-2 la general), în timp ce medalia de bronz a revenit echipei FCC Baschet UAV Arad (2-1 la general cu Rapid Bucureşti).