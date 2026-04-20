Bayern Munchen, campioană a Germaniei pentru a 35-a oară

Bayern Munchen a câştigat, duminică, pentru a 35-a oară titlul de campioană a Germaniei, o încununare care marchează începutul unui sezon de primăvară plin de succese la Munchen, echipa fiind încă în cursă în semifinalele Ligii Campionilor şi ale Cupei Germaniei.

Duminică, cu nouă zile înaintea deplasării la Paris pentru manşa tur a semifinalelor Ligii Campionilor, Bayern nu a ratat prima ocazie de a-şi asigura titlul, oferită pe tavă de Borussia Dortmund sâmbătă (înfrângere la Hoffenheim cu 2-1). În faţa celor 75.000 de spectatori de la Allianz Arena, coechipierii lui Joshua Kimmich, căpitan în absenţa lui Manuel Neuer, s-au impus cu 4-2 în faţa VfB Stuttgart, o a şaptea victorie obţinută după ce au fost conduşi la scor (25 de puncte câştigate în total, adăugând patru meciuri terminate la egalitate), relatează AFP.

Bayern are 79 de puncte şi este acum de neatins pentru Borussia Dortmund (64). Ca de obicei în acest sezon, a oferit un spectacol duminică împotriva lui Stuttgart, cu goluri marcate de Raphaël Guerreiro (31'), Nicolas Jackson (33'), Alphonso Davies (37') şi Harry Kane (52'). De la dubla câştigată de Borussia Dortmund în 2011 şi 2012, Bayern a câştigat 13 din ultimele 14 titluri de campioană a Germaniei.

Singurul titlu care i-a scăpat a revenit echipei Bayer Leverkusen, la finalul unui sezon excepţional, încheiat fără nicio înfrângere în cele 34 de etape din Bundesliga, o performanţă pe care niciun alt club german, nici măcar Bayern, nu a reuşit să o realizeze.