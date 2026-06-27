Bazele militare americane, dotate cu instalaţii de procesare a pământurilor rare

Bazele militare americane vor fi dotate cu facilităţi de procesare a materiilor prime critice şi pământurilor rare, se arată într-un articol publicat de Bloomberg şi preluat de Zerohedge. Potrivit sursei citate, iniţiativa Administraţiei Trump marchează o schimbare majoră de strategie, într-un moment în care competiţia economică şi geopolitică dintre Washington şi Beijing se intensifică, iar controlul asupra resurselor necesare tehnologiilor de ultimă generaţie devine o miză de securitate naţională.

Pentru prima dată în istoria Statelor Unite, instalaţii comerciale destinate procesării mineralelor critice vor funcţiona în cadrul unor baze ale Armatei SUA, în urma unor parteneriate încheiate între autorităţile militare şi companii private specializate în exploatarea şi prelucrarea acestor resurse. Potrivit acordurilor preliminare anunţate de Armata Statelor Unite, compania REalloys va construi o instalaţie de separare a pământurilor rare în cadrul Tooele Army Depot din statul Utah, în timp ce Titan Mining va dezvolta o facilitate de purificare a grafitului fie la Pine Bluff Arsenal, în Arkansas, fie la Anniston Army Depot, în Alabama. În paralel, EnergyX va investi într-o uzină de procesare a litiului, iar compania australiană Ioneer va construi o instalaţie destinată procesării borului. Toate aceste minerale sunt considerate esenţiale pentru industriile viitorului şi pentru capacitatea militară a Statelor Unite.

Importanţa acestor resurse este uriaşă. Pământurile rare sunt indispensabile pentru fabricarea sistemelor de armament moderne, a radarelor şi a echipamentelor electronice de înaltă performanţă. Grafitul şi litiul reprezintă componente-cheie pentru bateriile vehiculelor electrice şi pentru sistemele de stocare a energiei, în timp ce borul este utilizat atât în industria aerospaţială şi militară, cât şi în producţia de materiale avansate şi semiconductori. Practic, întreaga economie digitală şi tranziţia către tehnologii verzi depind într-o măsură tot mai mare de accesul sigur la aceste materii prime strategice.

Un element distinctiv al proiectului îl reprezintă modelul de finanţare ales de administraţia americană. Spre deosebire de programele clasice de subvenţii guvernamentale, investiţiile în infrastructura necesară vor fi suportate integral de companiile partenere. Acestea vor realiza lucrările de modernizare şi construcţie în schimbul dreptului de a opera facilităţile amplasate pe terenurile armatei. Formula permite reducerea presiunii asupra bugetului federal şi, în acelaşi timp, accelerează dezvoltarea unei industrii considerate vitale pentru competitivitatea economică şi securitatea naţională.

Pentagonul estimează că noua reţea de facilităţi va asigura forţelor armate un acces mult mai stabil şi mai sigur la materiile prime indispensabile producţiei de echipamente militare moderne, reducând vulnerabilitatea faţă de eventualele blocaje sau restricţii impuse pe piaţa internaţională. În acelaşi timp, proiectul va contribui la extinderea capacităţilor interne de procesare, un domeniu în care Statele Unite au rămas mult în urma Chinei în ultimele decenii.

Lucrările de construcţie ar putea începe încă din 2027, iar primele instalaţii sunt aşteptate să intre în producţie în cursul anului 2028. Calendarul ambiţios reflectă urgenţa cu care Washingtonul încearcă să îşi reconstruiască lanţurile strategice de aprovizionare, pe fondul unei competiţii globale din ce în ce mai dure pentru controlul resurselor minerale.

Noua iniţiativă se înscrie într-o serie mai amplă de măsuri adoptate de administraţia Trump pentru revitalizarea industriei americane a mineralelor critice. În ultimele luni au fost lansate programe de finanţare, investiţii şi parteneriate strategice menite să stimuleze exploatarea şi procesarea resurselor pe teritoriul Statelor Unite. Toate aceste decizii sunt motivate de deteriorarea relaţiilor economice dintre Washington şi Beijing şi de convingerea tot mai răspândită că independenţa în domeniul materiilor prime reprezintă una dintre condiţiile fundamentale ale securităţii naţionale şi ale dezvoltării industriale în următoarele decenii.

Pe măsură ce cererea globală pentru litiu, grafit, pământuri rare şi alte minerale strategice continuă să crească exploziv, Statele Unite încearcă să recupereze terenul pierdut într-un sector dominat de ani de zile de China. Transformarea bazelor militare în centre de procesare industrială ilustrează noua abordare a administraţiei americane, în care securitatea economică şi cea militară sunt tratate ca două componente inseparabile ale aceleiaşi strategii naţionale.