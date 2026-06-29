BBC: Bilanţul cutremurului din Venezuela creşte la 1.450 de morţi

Numărul victimelor provocate de cele două seisme din Venezuela ajunge la 1.450 de persoane, în timp ce echipele internaţionale continuă căutările pe parcursul unor momente critice, relatează BBC.

Autorităţile raportează peste 3.000 de răniţi şi sute de clădiri prăbuşite în statul de coastă La Guaira, conform sursei citate.

„Ne aflăm în momente critice, momente cruciale pentru a continua salvarea de vieţi şi pentru a construi tabere unde să poată rămâne acei oameni care şi-au pierdut locuinţele”, declară Jorge Rodriguez, preşedintele Adunării Naţionale, potrivit sursei menţionate.

„Există o fereastră de aproximativ trei zile, 72 de ore, după care probabilitatea de a mai salva oameni în viaţă scade”, afirmă Sebastian Eugster, şeful echipei elveţiene de salvare, mai adaugă sursa citată.

Peste 2.600 de salvatori străini utilizează scanere şi drone speciale pentru detectarea supravieţuitorilor sub dărâmături. Guvernul interimar a decis suspendarea cursurilor şcolare pentru încă o săptămână şi restricţionarea accesului pe anumite drumuri pentru fluidizarea transportului de urgenţă. Mii de sinistraţi locuiesc în prezent în corturi sau în maşini, iar un teren de golf local serveşte drept spital de campanie şi centru de distribuţie pentru ajutoare, conform BBC.