Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BBC: Google plăteşte o amendă de 4,1 miliarde de euro

A.M.
Companii / 2 iulie, 14:43

BBC: Google plăteşte o amendă de 4,1 miliarde de euro

Cea mai înaltă instanţă judiciară a Uniunii Europene respinge apelul companiei tehnologice Google şi menţine obligaţia de plată a unei amenzi în valoare de 4,1 miliarde de euro pentru utilizarea sistemului de operare Android în scopul blocării concurenţei, conform agenţiei de presă BBC.

Sancţiunea reprezintă cea mai mare penalitate financiară aplicată vreodată de către Comisia Europeană împotriva gigantului american, transmite sursa citată.

Decizia finală vine după ce valoarea iniţială din anul 2018, de 4,3 miliarde de euro, înregistrează o reducere uşoară în anul 2022, informează aceeaşi sursă.

„Hotărârea nu recunoaşte investiţia semnificativă a firmei pentru a se asigura că Android rămâne deschis, interoperabil şi gratuit”, declară un purtător de cuvânt al companiei Google.

Reprezentanţii gigantului tehnologic afirmă că regulile interne au suferit deja modificări încă din anul 2018 pentru respectarea cerinţelor europene, notează sursa menţionată.

„În orice caz, ne-am adaptat acordurile pentru a ne conforma deciziei iniţiale din 2018 şi rămânem concentraţi pe inovarea continuă şi deschiderea pentru utilizatorii, partenerii şi dezvoltatorii noştri”, mai transmite oficialul companiei, potrivit agenţiei de presă.

Acuzaţiile oficiale arată că producătorii de tablete şi telefoane mobile primesc obligaţia de a preinstala aplicaţia Google Search şi browserul Chrome pentru a primi acces la magazinul virtual Play Store, informează BBC.

De asemenea, trustul american efectuează plăţi ilegale către marii operatori de reţele mobile pentru asigurarea exclusivităţii pe dispozitive, conform datelor din anchetă.

Compania interzice totodată partenerilor comerciali comercializarea de dispozitive inteligente dotate cu versiuni alternative ale sistemului Android, notează sursa citată.

Litigiul actual nu reprezintă singura sancţiune majoră primită de trustul Alphabet pe piaţa europeană în ultima perioadă, transmite agenţia de ştiri.

Comisia Europeană impune o altă amendă de 2,4 miliarde de euro în septembrie 2024 pentru favorizarea propriului serviciu de cumpărături, potrivit aceleiaşi surse. O nouă penalizare de 2,95 miliarde de euro apare în septembrie 2025 din cauza încălcării legilor concurenţei pe piaţa publicităţii online, informează BBC.

Recordul absolut în materie de sancţiuni aparţine însă unei instanţe din Rusia, care aplică o amendă simbolică de două undecilioane de ruble din cauza restricţionării canalelor media ruseşti pe platforma YouTube, notează sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 iulie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 iulie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

02 iulie
Ediţia din 02.07.2026

Consultă arhiva ziarului

ECO-ECONOMIE

Suplimentul BURSA ECO-ECONOMIE
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Iul. 2026
Euro (EUR)Euro5.2359
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5875
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6992
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.1206
Gram de aur (XAU)Gram de aur600.0478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb