BBC: Google plăteşte o amendă de 4,1 miliarde de euro

Cea mai înaltă instanţă judiciară a Uniunii Europene respinge apelul companiei tehnologice Google şi menţine obligaţia de plată a unei amenzi în valoare de 4,1 miliarde de euro pentru utilizarea sistemului de operare Android în scopul blocării concurenţei, conform agenţiei de presă BBC.

Sancţiunea reprezintă cea mai mare penalitate financiară aplicată vreodată de către Comisia Europeană împotriva gigantului american, transmite sursa citată.

Decizia finală vine după ce valoarea iniţială din anul 2018, de 4,3 miliarde de euro, înregistrează o reducere uşoară în anul 2022, informează aceeaşi sursă.

„Hotărârea nu recunoaşte investiţia semnificativă a firmei pentru a se asigura că Android rămâne deschis, interoperabil şi gratuit”, declară un purtător de cuvânt al companiei Google.

Reprezentanţii gigantului tehnologic afirmă că regulile interne au suferit deja modificări încă din anul 2018 pentru respectarea cerinţelor europene, notează sursa menţionată.

„În orice caz, ne-am adaptat acordurile pentru a ne conforma deciziei iniţiale din 2018 şi rămânem concentraţi pe inovarea continuă şi deschiderea pentru utilizatorii, partenerii şi dezvoltatorii noştri”, mai transmite oficialul companiei, potrivit agenţiei de presă.

Acuzaţiile oficiale arată că producătorii de tablete şi telefoane mobile primesc obligaţia de a preinstala aplicaţia Google Search şi browserul Chrome pentru a primi acces la magazinul virtual Play Store, informează BBC.

De asemenea, trustul american efectuează plăţi ilegale către marii operatori de reţele mobile pentru asigurarea exclusivităţii pe dispozitive, conform datelor din anchetă.

Compania interzice totodată partenerilor comerciali comercializarea de dispozitive inteligente dotate cu versiuni alternative ale sistemului Android, notează sursa citată.

Litigiul actual nu reprezintă singura sancţiune majoră primită de trustul Alphabet pe piaţa europeană în ultima perioadă, transmite agenţia de ştiri.

Comisia Europeană impune o altă amendă de 2,4 miliarde de euro în septembrie 2024 pentru favorizarea propriului serviciu de cumpărături, potrivit aceleiaşi surse. O nouă penalizare de 2,95 miliarde de euro apare în septembrie 2025 din cauza încălcării legilor concurenţei pe piaţa publicităţii online, informează BBC.

Recordul absolut în materie de sancţiuni aparţine însă unei instanţe din Rusia, care aplică o amendă simbolică de două undecilioane de ruble din cauza restricţionării canalelor media ruseşti pe platforma YouTube, notează sursa citată.