BCE: Islanda se alătură platformei europene TIPS pentru plăţi instantanee

Banca Centrală Europeană şi Banca Centrală a Islandei (Seðlabanki Íslands) au semnat un acord oficial prin care statul nordic se va alătura sistemului european de decontare a plăţilor instant TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial BCE.

Parteneriatul va intra în vigoare din anul 2028, moment din care tranzacţiile în coroane islandeze vor fi procesate în timp real, non-stop, direct în banii băncii centrale. Coroana islandeză devine astfel a cincea monedă disponibilă pe platforma gestionată de Eurosistem, alături de euro, coroana suedeză şi coroana daneză, în timp ce coroana norvegiană urmează să fie integrată tot în cursul anului 2028, conform sursei citate.

„Suntem încântaţi că tot mai multe ţări europene, inclusiv din afara Uniunii Europene, se alătură serviciilor TARGET ale Eurosistemului. Acest lucru consolidează integrarea infrastructurilor financiare ale Europei, susţine autonomia sa strategică, aduce economii de scară şi întăreşte relaţiile economice”, declară Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, se arată în comunicatul de presă.

Autorităţile de la Reykjavík consideră că acest pas va alinia procesele financiare locale la standardele zonei unice de plăţi în euro (SEPA), potrivit sursei menţionate.

„Este un pas important în modernizarea sistemului de plăţi din Islanda şi în asigurarea viitorului acestuia. Aderarea la TIPS va consolida atât securitatea, cât şi eficienţa plăţilor instant în Islanda. Va spori rezilienţa infrastructurii noastre de plăţi şi va aduce procesele noastre în conformitate cu practicile SEPA”, afirmă Ásgeir Jonsson, guvernatorul Băncii Centrale a Islandei, conform sursei citate.