BCE: Zona euro rămâne un obiectiv îndepărtat pentru statele est-europene

Ţările din afara zonei euro au înregistrat progrese limitate în convergenţa economică cu blocul monedei unice, iar niciunul dintre cele cinci state analizate nu îndeplineşte condiţiile juridice sau criteriile de stabilitate, arată Raportul de convergenţă din anul 2026 publicat de Banca Centrală Europeană şi postat pe site-ul oficial al BCE.

Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România şi Suedia se confruntă cu obstacole majore din cauza şocurilor externe şi a tensiunilor geopolitice globale. Niciuna dintre monedele acestor ţări nu participă la mecanismul cursului de schimb MCS II, un pas obligatoriu înainte de adoptarea monedei unice. În plus, modificările legislative naţionale rămân incompatibile cu regulile Tratatelor europene şi cu Statutul Băncii Centrale Europene, potrivit sursei citate.

Conform raportului, pe plan fiscal, situaţia s-a deteriorat semnificativ faţă de analiza precedentă. Trei dintre cele cinci economii analizate depăşesc pragul de inflaţie de referinţă stabilit la 2,7% şi înregistrează deficite bugetare de peste 3% din produsul intern brut. Comisia Europeană menţine procedurile de deficit excesiv pentru Polonia, Ungaria şi România, cu prognoze de redresare care depăşesc anul 2027. Dobânzile pe termen lung din regiune rămân de asemenea mult peste valoarea de referinţă de 5,1%, cu niveluri maxime de 6,7% în Ungaria şi România, mai adaugă sursa citată.