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Blocul Naţional Sindical salută Strategia europeană de combatere a sărăciei şi solicită reforme urgente în România

L.B.
Politică / 28 iunie, 15:02

Blocul Naţional Sindical salută Strategia europeană de combatere a sărăciei şi solicită reforme urgente în România

Blocul Naţional Sindical (BNS) a salutat publicarea proiectului primei Strategii a Uniunii Europene pentru combaterea şi prevenirea sărăciei, document care recunoaşte cauzele structurale ale sărăciei şi propune măsuri concrete pentru reducerea vulnerabilităţilor sociale şi economice, conform unui comunicat al confederaţiei citat. BNS subliniază că strategia confirmă o realitate semnalată de sindicate de ani de zile: în România, salariile nu mai ţin pasul cu costul real al vieţii, iar inflaţia şi formele atipice de muncă au amplificat sărăcia în muncă, potrivit comunicatului.

Sindicaliştii arată că documentul european subliniază rolul esenţial al negocierilor colective şi că statele cu o acoperire ridicată a contractelor colective înregistrează niveluri mai reduse ale sărăciei, conform sursei. În acest context, BNS consideră că România trebuie să accelereze consolidarea dialogului social şi să ofere partenerilor sociali un rol real în definirea politicilor salariale şi sociale, potrivit comunicatului.

Strategia europeană acordă atenţie accesului la locuinţe decente, reducerii sărăciei în rândul copiilor, integrării serviciilor sociale şi medicale şi sprijinirii persoanelor vârstnice, reafirmând rolul sindicatelor în elaborarea politicilor publice, conform BNS. Pentru România, impactul strategiei va fi major, deoarece ţara înregistrează unele dintre cele mai ridicate rate ale riscului de sărăcie din UE, iar implementarea obiectivelor va impune reforme profunde, potrivit sursei.

BNS consideră prioritare: aplicarea efectivă a salariului minim adecvat, modificarea legislaţiei dialogului social pentru extinderea negocierilor colective, reformarea asistenţei sociale prin digitalizare, extinderea fondului de locuinţe sociale, transformarea Garanţiei pentru Copii într-o prioritate bugetară reală, conform comunicatului. Confederaţia a elaborat amendamente la proiectul de strategie, solicitând recunoaşterea sindicatelor ca furnizori de servicii sociale, criterii de calitate pentru locurile de muncă finanţate din fonduri europene, eliminarea stagiilor neplătite şi implicarea partenerilor sociali în dezvoltarea sistemelor de pensii, potrivit sursei.

Preşedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat că combaterea sărăciei nu poate fi redusă la beneficii sociale, ci necesită salarii decente, locuri de muncă de calitate, locuinţe accesibile şi servicii publice eficiente, iar România nu îşi mai poate permite amânarea acestor schimbări, conform comunicatului citat.

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