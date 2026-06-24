BNR pune în circulaţie o nouă emisiune de bancnote cu semnătura noului casier central

Banca Naţională a României (BNR) pune în circulaţie bancnote cu o nouă emisiune, în conformitate cu prevederile Statutului BNR privind emisiunea monetară. Noile specimene vor avea imprimate pe avers data de „1 februarie 2026” şi vor purta semnăturile guvernatorului BNR şi a noului casier central, Mugur Tolici, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Măsura vizează toate cupiurile aflate în prezent în uz: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei.

Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor, dimensiunile, caracteristicile tehnice, precum şi elementele de siguranţă destinate publicului şi personalului bancar rămân identice cu cele ale bancnotelor aflate deja în circulaţie.

Potrivit băncii centrale, bancnotele din noua emisiune vor fi introduse pe piaţă în mod eşalonat, în funcţie de nevoile reale ale circulaţiei monetare din ţară. Acestea vor circula în paralel cu emisiunile anterioare, păstrându-şi valoarea nominală deplină.