Boeing a depăşit Airbus la numărul de comenzi în 2025

Boeing a înregistrat anul trecut comenzi nete pentru 1.173 de avioane, depăşindu-şi rivalul european Airbus pentru prima dată din 2018, un nou semnal al redresării producătorului american după ani marcaţi de crize şi probleme operaţionale, potrivit news.ro.

În luna decembrie, Boeing a livrat 63 de aeronave către clienţi, ceea ce a dus totalul livrărilor din 2025 la 600 de avioane, cel mai ridicat nivel din ultimii şapte ani, înainte ca două accidente mortale şi dificultăţi majore de producţie să afecteze ritmul companiei. Dintre livrările din ultima lună, 44 au fost aeronave 737 MAX, a anunţat compania marţi.

Cu toate acestea, Airbus a livrat în continuare mai multe avioane decât Boeing pe parcursul anului trecut, cu un total de 793 de unităţi, deşi sub recordul de 863 de aeronave livrate în 2019. Producătorul european a raportat comenzi nete de 889 de avioane în 2025.

Problemele din lanţul de aprovizionare, inclusiv întârzierile la livrarea motoarelor şi a altor componente, continuă să afecteze ritmul livrărilor la nivel global. Pentru producătorii de avioane, livrările sunt esenţiale, deoarece companiile aeriene achită cea mai mare parte a preţului unei aeronave la momentul recepţiei.

În decembrie, comenzile nete ale Boeing au totalizat 174 de avioane, dintre care peste 100 de 737 MAX au fost comandate de Alaska Airlines, aşa cum a anunţat operatorul aerian din Seattle săptămâna trecută.

De asemenea, Delta Air Lines a comunicat marţi că a comandat cel puţin 30 de aeronave Boeing 787 Dreamliner, prima comandă a companiei pentru acest model de cursă lungă. Livrările sunt programate să înceapă la începutul anilor 2030, ceea ce reflectă strategia companiilor aeriene de a-şi securiza din timp sloturile de livrare pentru a înlocui flotele vechi şi a susţine extinderea capacităţilor.

Conducerea Boeing urmează să ofere detalii suplimentare privind planurile de producţie ale companiei odată cu publicarea rezultatelor financiare trimestriale, programată pentru 27 ianuarie.