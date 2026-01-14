Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Boeing a depăşit Airbus la numărul de comenzi în 2025

S.B.
Companii / 14 ianuarie, 08:35

Boeing a depăşit Airbus la numărul de comenzi în 2025

Boeing a înregistrat anul trecut comenzi nete pentru 1.173 de avioane, depăşindu-şi rivalul european Airbus pentru prima dată din 2018, un nou semnal al redresării producătorului american după ani marcaţi de crize şi probleme operaţionale, potrivit news.ro.

În luna decembrie, Boeing a livrat 63 de aeronave către clienţi, ceea ce a dus totalul livrărilor din 2025 la 600 de avioane, cel mai ridicat nivel din ultimii şapte ani, înainte ca două accidente mortale şi dificultăţi majore de producţie să afecteze ritmul companiei. Dintre livrările din ultima lună, 44 au fost aeronave 737 MAX, a anunţat compania marţi.

Cu toate acestea, Airbus a livrat în continuare mai multe avioane decât Boeing pe parcursul anului trecut, cu un total de 793 de unităţi, deşi sub recordul de 863 de aeronave livrate în 2019. Producătorul european a raportat comenzi nete de 889 de avioane în 2025.

Problemele din lanţul de aprovizionare, inclusiv întârzierile la livrarea motoarelor şi a altor componente, continuă să afecteze ritmul livrărilor la nivel global. Pentru producătorii de avioane, livrările sunt esenţiale, deoarece companiile aeriene achită cea mai mare parte a preţului unei aeronave la momentul recepţiei.

În decembrie, comenzile nete ale Boeing au totalizat 174 de avioane, dintre care peste 100 de 737 MAX au fost comandate de Alaska Airlines, aşa cum a anunţat operatorul aerian din Seattle săptămâna trecută.

De asemenea, Delta Air Lines a comunicat marţi că a comandat cel puţin 30 de aeronave Boeing 787 Dreamliner, prima comandă a companiei pentru acest model de cursă lungă. Livrările sunt programate să înceapă la începutul anilor 2030, ceea ce reflectă strategia companiilor aeriene de a-şi securiza din timp sloturile de livrare pentru a înlocui flotele vechi şi a susţine extinderea capacităţilor.

Conducerea Boeing urmează să ofere detalii suplimentare privind planurile de producţie ale companiei odată cu publicarea rezultatelor financiare trimestriale, programată pentru 27 ianuarie.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb