Bogdan Ivan, potrivit Antena 3 CNN: România obţine acordul SUA pentru repornirea Petrotel şi mizează pe preţuri mai mici la carburanţi

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că România a obţinut acordul oficial al Guvernului Statelor Unite pentru repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil, în urma unei derogări de la regimul de sancţiuni aplicat companiei, potrivit declaraţiilor oferite pentru Antena 3 CNN.

Conform aceleiaşi surse, oficialul român a precizat că unitatea ar putea redeveni operaţională în aproximativ 45 de zile, urmând să producă carburanţi esenţiali - motorină, benzină şi kerosen - pentru piaţa internă.

Bogdan Ivan a subliniat că reluarea activităţii ar avea un impact semnificativ asupra pieţei energetice, rafinăria urmând să acopere o parte importantă din necesarul naţional, inclusiv circa 21% din producţia internă, potrivit declaraţiilor făcute pentru Antena 3 CNN.

Ministrul a mai arătat că România se numără printre puţinele state care au obţinut o astfel de derogare, alături de Germania, evidenţiind caracterul excepţional al deciziei, conform aceleiaşi surse.

În acelaşi context, acesta a afirmat că reluarea producţiei la Petrotel, alături de funcţionarea rafinăriei Petromidia, ar putea consolida independenţa energetică a României, permiţând acoperirea integrală a necesarului de benzină şi a unei părţi semnificative din consumul de motorină şi combustibil pentru aviaţie, potrivit Antena 3 CNN.

Oficialul a estimat că aceste evoluţii ar putea conduce la preţuri mai competitive la carburanţi comparativ cu alte state din regiune, subliniind totodată că rafinăria nu va utiliza petrol de origine rusă, conform declaraţiilor acordate pentru Antena 3 CNN.