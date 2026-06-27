Bolojan: deficitul bugetar a scăzut cu peste 40% în primele cinci luni din 2026; România este pe drumul cel bun

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a publicat sâmbătă un mesaj pe Facebook în care prezintă datele execuţiei bugetare pe primele cinci luni ale anului 2026 şi califică evoluţia drept un semn că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce îşi permite, conform postării oficiale citate.

Potrivit datelor invocate de Bolojan, deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, ajungând la 36 de miliarde de lei faţă de 64 de miliarde în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit aceluiaşi mesaj. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este descrisă ca prima corecţie serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce se producea în economie şi ca o corecţie care nu mai putea fi evitată, conform postării citate.

Bolojan compară corecţia deficitului cu tratamentul unei boli, afirmând că în prima etapă a tratamentului poate fi mai rău, dar că aceasta este calea spre însănătoşire, potrivit aceleiaşi surse. El avertizează că dacă sănătatea statului nu este menţinută, populismul, clientelismul şi risipa pot readuce România cu spatele la zid, conform postării citate.

Pe termen mediu, Bolojan afirmă că în locul plăţii a zeci de miliarde pe dobânzi, resursele vor putea fi direcţionate spre dezvoltare, prosperitate şi servicii publice mai bune, potrivit aceluiaşi mesaj. El mulţumeşte tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade, conform postării oficiale.