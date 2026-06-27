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Bolojan: deficitul bugetar a scăzut cu peste 40% în primele cinci luni din 2026; România este pe drumul cel bun

L.B.
Politică / 27 iunie, 15:30

Bolojan: deficitul bugetar a scăzut cu peste 40% în primele cinci luni din 2026; România este pe drumul cel bun

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a publicat sâmbătă un mesaj pe Facebook în care prezintă datele execuţiei bugetare pe primele cinci luni ale anului 2026 şi califică evoluţia drept un semn că statul începe să cheltuiască mai aproape de ceea ce îşi permite, conform postării oficiale citate.

Potrivit datelor invocate de Bolojan, deficitul bugetar al României a scăzut cu peste 40% în 2026, ajungând la 36 de miliarde de lei faţă de 64 de miliarde în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit aceluiaşi mesaj. Reducerea de peste 28 de miliarde de lei este descrisă ca prima corecţie serioasă după ani în care cheltuielile statului au crescut mult peste ceea ce se producea în economie şi ca o corecţie care nu mai putea fi evitată, conform postării citate.

Bolojan compară corecţia deficitului cu tratamentul unei boli, afirmând că în prima etapă a tratamentului poate fi mai rău, dar că aceasta este calea spre însănătoşire, potrivit aceleiaşi surse. El avertizează că dacă sănătatea statului nu este menţinută, populismul, clientelismul şi risipa pot readuce România cu spatele la zid, conform postării citate.

Pe termen mediu, Bolojan afirmă că în locul plăţii a zeci de miliarde pe dobânzi, resursele vor putea fi direcţionate spre dezvoltare, prosperitate şi servicii publice mai bune, potrivit aceluiaşi mesaj. El mulţumeşte tuturor românilor pentru traversarea acestei perioade, conform postării oficiale.

Opinia Cititorului ( 4 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2026, 15:46)

    bugetul a fost făcut după Jumatate de an, ca sa atingem niște procente imposibile. dacă nimeni nu mai cumpara nimic din cauza prețurilor nu înseamnă a a scăzut deficitul bugetar. înseamnă ca economia moare, pe mina inteligentei sclipitoare unice. nu știu cine scrie textele astea dar sunt deja la dispreț maxim.

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2026, 16:19)

      inseamna ca economia era tinuta in viata de deficite tot mai mari 9% l-a lasat Ciolaci, si cresteri tot mai mici,spre zero suntem aproape de junk cu creditele si dam dobanzi cat tot bugetul apararii.

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      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2026, 16:37)

      Da, insa vedeti ca ritmul avhizitiile de inzestrare n a slabit, chiar daca tot ce achita Romania e pe datorie!. Si tot pe datorie a platit baterie Patriot cadorisita la Zelenski, tancuri grele care nu pot avapnsa pe ploaie, avioane F35 (care vor veni la Sintul ap0steapta). Toata propaganda asta care e contra curent cu ce se intimpla pe frontul de est e exact ca sa poata liderii europeni sa pompeze bani in achizitii militare! Si drept multumire de ajutor, Zele a trimit o forma0tie de drone navale cu cate 300 kg sa rada Constanta si portul! Sa se pompeze bani mai departe in regimul pZeleski ca ei se reorienteaza.... spre vest!

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    2.  Hip hip uraaa!
    (mesaj trimis de Opinie în data de 27.06.2026, 16:31)

    Bravo guvernului Bolojan! Paslaru si Nazare au reusit renegocieri, mutari de proiecte, au pus ordine in cererile de finantare si in modul in care se valorifica bunurile din sechestre... iata ca se simte! Si Bolojan are merit ca a oprit risipa dezmatata de la ministerul energiei si a restructurat proiectele astfel ca sa prinda PNRR. Sunt rezultate vizibile si exact la timp, inainte de evaluarea de rating de tara, trebuie sa fim obiectivi ca e o realizare! Daca reuseste si sa accelereze achizitia Azomures de Romgaz si sa ghideze vanzarea Sidex, ar fi Magna cum laude! A dat Nazare normele de aplicare ca sa se incaseze redeventele de la Omv Petrom, sau asteapta sa vina alt premier?!?

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