Brazilianca Mara Flavia Araujo a murit în timpul cursei Ironman Texas

Triatlonista braziliană, Mara Flavia Araujo, a decedat, sâmbătă, la cursa Memorial Hermann Ironman Texas, la vârsta de 38 de ani, în timpul probei de înot, care constituia prima etapă a acestui triatlon de lungă distanţă (3,8 km înot, 180 km cu bicicleta şi un maraton).

„Cu mare tristeţe confirmăm decesul unui participant la cursă în timpul probei de înot a triatlonului Ironman Texas. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi ai sportivului şi le vom oferi tot sprijinul nostru în această perioadă extrem de dificilă. Dorim să mulţumim echipelor de intervenţie rapidă pentru ajutorul acordat”, a declarat organizaţia într-un comunicat.

Corpul triatllonistei a fost găsit în lacul Woodlands, la trei ore după startul cursei, care a avut loc la ora 6:30 dimineaţa. Potrivit publicaţiei The Sun, aceasta era slăbită de o gripă. În 2017, un participant a decedat deja în cadrul aceleiaşi probe.