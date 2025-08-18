Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI Bucureşti prima colecţie oficială de NFT-uri „Cloud Chasers”

Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment aviatic din România şi unul dintre cele mai importante din Europa, face astăzi, 18 august 2025, un pas revoluţionar în lumea aviaţiei, alături de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI Bucureşti), prin lansarea colecţiei sale oficiale de NFT-uri „Cloud Chasers”, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Această colecţie digitală unică oferă fanilor, pasionaţilor şi colecţionarilor oportunitatea de a deţine o parte din istoria spectacolelor aeriene, securizată şi autentică prin tehnologia blockchain.

NFT-urile (Non-Fungible Tokens) sunt certificate digitale unice, stocate pe blockchain, care dovedesc proprietatea şi autenticitatea unui obiect digital. Spre deosebire de alte tipuri de fişiere digitale, NFT-urile nu pot fi copiate sau înlocuite, fiecare fiind unică în felul său.

Potrivit sursei, colecţia „Cloud Chasers” surprinde cele mai spectaculoase momente din istoria BIAS, cu imagini exclusive din ediţiile anterioare, transformate în opere digitale care aduc la viaţă fiecare zbor şi acrobaţie aeriană.

Colecţia este limitată la 50 de NFT-uri. 15 ediţii speciale „Stratosphere VIP” oferă acces exclusiv la experienţe reale în lumea aviaţiei, precum întâlniri cu piloţii, acces rapid la sesiunile de autografe şi intrare în zona VIP a show-ului. Celelalte 35 de NFT-uri „Sky Legends” reconstituie în mod artistic momente-cheie din spectacolele BIAS, oferind o experienţă digitală unică.

Conform comunicatului, toate NFT-urile „Cloud Chasers” sunt disponibile pe platforma oficială ICI D|SERVICES: http://nft.ici.ro/cloud-chasers, dezvoltată de ICI Bucureşti. Utilizatorii pot achiziţiona NFT urile folosind portofele digitale compatibile cu tehnologia blockchain MultiversX (EGLD). Astfel, colecţionarii din întreaga lume pot păstra un fragment autentic din atmosfera spectacolelor BIAS, într-un format modern şi sigur.

BIAS rămâne astfel un pionier nu doar în show-urile aeriene, ci şi în modul în care publicul interacţionează cu experienţele aviatice. „Cloud Chasers” aduce aviaţia mai aproape de pasionaţi, oferind suveniruri digitale care combină arta, tehnologia şi emoţia zborului.

„Un NFT este, pe scurt, un certificat digital unic, stocat pe blockchain, care garantează autenticitatea şi unicitatea unui obiect digital - fie că vorbim despre o fotografie, un videoclip sau o ilustraţie. Prin această colecţie dedicată Bucharest International Air Show, am transformat momente spectaculoase din aviaţie în obiecte digitale de colecţie, pe care pasionaţii le pot deţine în mod autentic. Este o modalitate prin care tehnologia şi pasiunea se întâlnesc pentru a crea experienţe noi şi memorabile.” - Adrian Victor Vevera, Director General ICI Bucureşti

„Zborul acrobatic este despre adrenalină pură, libertate şi spectacol. Prin colecţia de NFT a Bucharest International Air Show, imortalizăm aceste momente intense şi le oferim fanilor şansa de a le păstra pentru totdeauna, într-o formă digitală unică. Este felul nostru de a duce emoţia şi frumuseţea zborului dincolo de cer, direct în colecţiile pasionaţilor.” - George Rotaru, coordonatorul demonstraţiilor aeriene BIAS şi directorul Aeroclubului României