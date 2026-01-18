Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 24 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

T.B.
Piaţa de Capital / 18 ianuarie, 17:52

Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 24 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 24,07 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,44%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 328,7 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară.

Conform informaţiilor publicate de Bursa de Valori Bucureşti, capitalizarea bursieră a ajuns la 566,38 miliarde de lei în perioada 12-16 ianuarie 2026, în creştere de la 542,31 miliarde de lei înregistrate în intervalul 5-9 ianuarie 2026, arată datele BVB.

Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj total de 614,03 milioane de lei, semnificativ peste nivelul de 285,35 milioane de lei consemnat în săptămâna precedentă, potrivit BVB.

Cea mai bună zi de tranzacţionare a săptămânii a fost joi, 15 ianuarie, cu un rulaj de 139,54 milioane de lei, în timp ce cea mai slabă zi a fost miercuri, 14 ianuarie, cu tranzacţii în valoare de 71,35 milioane de lei, conform datelor Bursei de Valori Bucureşti.

Indicele principal al pieţei, BET, a închis săptămâna la nivelul de 27.375,08 puncte, potrivit BVB.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri de pe piaţa principală, cu tranzacţii de 125,8 milioane de lei şi o apreciere a preţului de 4,36%, arată datele BVB.

În topul rulajelor se mai regăsesc titlurile OMV Petrom, cu schimburi de 65,27 milioane de lei şi o creştere de 3,59%, precum şi cele ale Romgaz, cu tranzacţii de 56,01 milioane de lei şi un avans de 6,63%, potrivit Bursei de Valori Bucureşti.

Cele mai mari creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Biofarm, cu un avans de 30,28%, Carbochim, cu 26,42%, şi Romcarbon, cu 24,75%, conform datelor BVB.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de Mecanica Ceahlău, cu un declin de 14,29%, urmată de acţiunile Prefab, în scădere cu 11,45%, şi de cele ale Grupului Industrial Electrocontact, care au pierdut 11,11%, potrivit Bursei de Valori Bucureşti.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 ianuarie
Ediţia din 16.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0894
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3816
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4663
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8745
Gram de aur (XAU)Gram de aur648.8063

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb