Bursa de la Bucureşti a câştigat peste 24 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 24,07 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,44%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 328,7 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară.

Conform informaţiilor publicate de Bursa de Valori Bucureşti, capitalizarea bursieră a ajuns la 566,38 miliarde de lei în perioada 12-16 ianuarie 2026, în creştere de la 542,31 miliarde de lei înregistrate în intervalul 5-9 ianuarie 2026, arată datele BVB.

Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj total de 614,03 milioane de lei, semnificativ peste nivelul de 285,35 milioane de lei consemnat în săptămâna precedentă, potrivit BVB.

Cea mai bună zi de tranzacţionare a săptămânii a fost joi, 15 ianuarie, cu un rulaj de 139,54 milioane de lei, în timp ce cea mai slabă zi a fost miercuri, 14 ianuarie, cu tranzacţii în valoare de 71,35 milioane de lei, conform datelor Bursei de Valori Bucureşti.

Indicele principal al pieţei, BET, a închis săptămâna la nivelul de 27.375,08 puncte, potrivit BVB.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri de pe piaţa principală, cu tranzacţii de 125,8 milioane de lei şi o apreciere a preţului de 4,36%, arată datele BVB.

În topul rulajelor se mai regăsesc titlurile OMV Petrom, cu schimburi de 65,27 milioane de lei şi o creştere de 3,59%, precum şi cele ale Romgaz, cu tranzacţii de 56,01 milioane de lei şi un avans de 6,63%, potrivit Bursei de Valori Bucureşti.

Cele mai mari creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Biofarm, cu un avans de 30,28%, Carbochim, cu 26,42%, şi Romcarbon, cu 24,75%, conform datelor BVB.

La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de Mecanica Ceahlău, cu un declin de 14,29%, urmată de acţiunile Prefab, în scădere cu 11,45%, şi de cele ale Grupului Industrial Electrocontact, care au pierdut 11,11%, potrivit Bursei de Valori Bucureşti.