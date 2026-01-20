Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Presiuni pe acţiuni, din cauza ameninţărilor lui Trump

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 20 ianuarie

Presiuni pe acţiuni, din cauza ameninţărilor lui Trump

Bursele europene au scăzut ieri, după ce preşedintele america Donald Trump a ameninţat că va impune tarife vamale împotriva mai multor ţări care susţin integritatea şi suveranitatea Groenlandei.

Euronext Paris

- Acţiunile LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, cea mai mare companie producătoare de bunuri de lux din lume, s-au depreciat cu 4%, la 585 euro la ora locală 15.19, sectorul de lux fiind unul dintre cele mai afectate de ameninţările liderului de la Casa Albă.

- Pe acelaşi segment, titlurile Hermes International SA au coborât cu 2,7%, la 2.132 euro la ora 15.19, cele ale Christian Dior SA - cu 3,5%, la 546 de euro.

- Titlurile Kering SA, compania care deţine marca de lux Gucci, s-au depreciat cu 3%, la 280 euro la ora 15.20.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 1,5%, la 8.132,22 puncte la ora 15.21.

SIX Swiss Exchange

- În contextul mai sus menţionat, titlurile producătorului elveţian de articole de lux Compagnie Financiere Richemont SA au coborât cu 3%, la 156,50 franci la ora 15.22. Săptămâna atrecută, compania a raportat creşterea cu 11% a vânzărilor sale trimestriale (la un curs constant), depăşind aşteptările.

- Indicele SMI a scăzut cu 1,1%, la 13.261,23 puncte la ora 15.24.

Deutsche Börse

- Acţiunile Bayer AG, companie germană farmaceutică şi de produse agricole, au urcat cu 6,5%, la 44,20 euro la ora 15.24. Curtea Supremă a SUA a fost de acord să analizeze cererea Bayer de a limita drastic procesele care susţin că erbicidul său Roundup a provocat cancer.

- Titlurile Rheinmetal AG, companie constructoare de maşini şi vehicule de apărare, s-au apreciat cu 2,1%, la 1.942,50 euro la ora 15.27, sectorul în care aceasta activează fiind impulsionat de tensiunile geopolitice de la nivel global.

- Indicele DAX a scăzut cu 1,2%, la 24.995,90 puncte la ora 15.28.

Euronext Amsterdam

- Titlurile ASML Holding NV au coborât cu 3,8%, la 1.123 euro la ora 15.29. Valoarea de piaţă a companiei olandeze din industria semiconductorilor a depăşit, săptămâna trecută, pragul de 500 de miliarde de dolari, în condiţiile în care câştigurile solide raportate de TSMC, principalul producător mondial de cipuri avansate de inteligenţă artificială, au stimulat încrederea în întreaga industrie a semiconductorilor. Aceasta a scăzut însă ulterior, ieri atingâd 435,41 miliarde de dolari.

- Indicele AEX a scăzut cu 1,6%, la 994,46 puncte la ora 15.30.

Pieţele americane au fost închise ieri, americanii sărbătorind Ziua lui Martin Luther King Jr.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs negativ ieri, pe fondul ameninţărilor preşedintelui american cu privire la noile taxe vamale.

- În acest context, acţiunile Sony Corp., companie japoneză de electronice, s-au depreciat cu 1,9%, la 3.780 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. - cu 2,8%, la 22.160 yeni.

- Titlurile companiei auto Honda Motor Co. au înregistrat un minus de 0,5%, ajungând la 1.627 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - de 2,5%, atingând 416 yeni.

- Titlurile Tokyo Electric Power Co. s-au apreciat cu 1,9%, la 694 yeni. O defecţiune tehnică întârzie repornirea, iniţial aşteptată astăzi, a celei mai mari centrale nucleare din lume, anunţat ieri compania de energie care o operează, potrivit AFP. Tokyo Electric Power (TEPCO) a informat că va avea nevoie de una sau două zile suplimentare pentru verificarea echipamentelor de la centrala Kashiwazaki-Kariwa, care, conform presei internaţionale, era aşteptată să fie repornită astăzi.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,7%, la 53.583,57 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au urcat cu 4,6%, la 1,70 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 3,2%, la 27,68 dolari. Cotaţia metalului galben a atins un nou nivel record ieri. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 1,4%, la 171,64 dolari australieni.

- Acţiunile Mayne Pharma Group Ltd. au câştigat 1,8%, ajungând la 2,89 dolari australieni. Compania farmaceutică a anunţat recent că preşedintele Frank Condella a decis să se retragă din consiliul de administraţie.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,3%, la 8.874,50 puncte.

  1. 1.  TEL
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 00:23)

    a inceput drumul spre 100 lei dar si asa este subevaluata, pretul cel bun este 180 lei cam asa la sfarsitul anului

