BVB  Aprecieri pe linie pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în ton cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a avut un avans de 2,62%, până la 31.892 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 1,96%, la 6.157 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 119,6 milioane de lei, sub cea din sesiunea anterioară, de 126 milioane de lei, în condiţiile în care în piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

În piaţa ”regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania, al căror rulaj s-a ridicat la 19,8 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 37,8 de lei, în creştere cu 2,11%.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Hidroelectrica, care au urcat cu 4,21%, la preţul de 188 de lei, în condiţiile unor schimburi de 14,3 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom s-au apreciat cu 0,95%, la preţul de 1,06 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 11,7 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Romgaz, care au urcat cu 4,57%, la preţul de 15,1 de lei, schimburile cu titlurile producătorului de gaze naturale ridicându-se la 7,9 milioane de lei.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a marcat un avans de 2,59%, până la 2.410 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, s-a apreciat cu 0,72%, la 104.257 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a urcat cu 0,88%, până la 1.013 de puncte.