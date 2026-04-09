BVB Indicele BET atacă un nou record istoric

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 17 aprilie

Indicele BET atacă un nou record istoric

Tranzacţii de 166 milioane lei, peste cele din sesiunea anterioară

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară pentru pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un avans de 1,33%, la 29.357 de puncte, foarte aproape de ultimul record istoric, de 29.446 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,21%, până la 5.733 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 166,2 milioane lei, peste cea din sesiunea anterioară, de 90 milioane lei, aproape 85% din lichiditate provenind din transferurile cu acţiuni.

În piaţa „regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 41 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,69%, la preţul unitar de 38,1 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au urcat cu 0,5%, la preţul de 1,01 lei, în condiţiile unor schimburi 22,1 milioane de lei.

Acţiunile BRD-Groupe Societe Generale (BRD) au stagnat, la preţul de 30 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 10,8 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Digi Communications (DIGI), care au cumulat un rulaj de 7,5 milioane de lei, acţiunile operatorului de telecomunicaţii încheind ziua în creştere cu 0,1%, la preţul unitar de 48,95 de lei.

În piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,84%, până la 2.155 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 1,16%, la 105.229 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a coborât cu 1,08%, până la 983 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Premier Energy” (PE): +6,04%

2. ”BRK Financial Group” (BRK): +3,83%

3. ”Patria Bank” (PBK): +3,61%

4. ”Transelectrica" (TEL): +3,16%

5. ”Hidroelectrica" (H2O): +3,09%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Energopetrol” (ENP): -12,24%

2. ”Comelf” (CMF) : -5,05%

3. ”Bermas" (BRM): -4,24%

4. ”Safetech Innovations” (SAFE): -3,79%

5. ”Armătura” (ARM): -3,02%

