BVB Indicele BET atacă un nou record istoric

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară pentru pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un avans de 1,33%, la 29.357 de puncte, foarte aproape de ultimul record istoric, de 29.446 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,21%, până la 5.733 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 166,2 milioane lei, peste cea din sesiunea anterioară, de 90 milioane lei, aproape 85% din lichiditate provenind din transferurile cu acţiuni.

În piaţa „regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 41 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,69%, la preţul unitar de 38,1 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au urcat cu 0,5%, la preţul de 1,01 lei, în condiţiile unor schimburi 22,1 milioane de lei.

Acţiunile BRD-Groupe Societe Generale (BRD) au stagnat, la preţul de 30 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 10,8 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Digi Communications (DIGI), care au cumulat un rulaj de 7,5 milioane de lei, acţiunile operatorului de telecomunicaţii încheind ziua în creştere cu 0,1%, la preţul unitar de 48,95 de lei.

În piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,84%, până la 2.155 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 1,16%, la 105.229 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a coborât cu 1,08%, până la 983 de puncte.