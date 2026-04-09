BVB Indicele BET atacă un nou record istoric

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară pentru pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un avans de 1,33%, la 29.357 de puncte, foarte aproape de ultimul record istoric, de 29.446 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,21%, până la 5.733 de puncte.
Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 166,2 milioane lei, peste cea din sesiunea anterioară, de 90 milioane lei, aproape 85% din lichiditate provenind din transferurile cu acţiuni.
În piaţa „regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 41 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,69%, la preţul unitar de 38,1 lei.
Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au urcat cu 0,5%, la preţul de 1,01 lei, în condiţiile unor schimburi 22,1 milioane de lei.
Acţiunile BRD-Groupe Societe Generale (BRD) au stagnat, la preţul de 30 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 10,8 milioane de lei.
Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Digi Communications (DIGI), care au cumulat un rulaj de 7,5 milioane de lei, acţiunile operatorului de telecomunicaţii încheind ziua în creştere cu 0,1%, la preţul unitar de 48,95 de lei.
În piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.
Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,84%, până la 2.155 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 1,16%, la 105.229 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a coborât cu 1,08%, până la 983 de puncte.
• Topul celor mai mari creşteri
1.”Premier Energy” (PE): +6,04%
2. ”BRK Financial Group” (BRK): +3,83%
3. ”Patria Bank” (PBK): +3,61%
4. ”Transelectrica" (TEL): +3,16%
5. ”Hidroelectrica" (H2O): +3,09%
• Topul celor mai mari scăderi
1. ”Energopetrol” (ENP): -12,24%
2. ”Comelf” (CMF) : -5,05%
3. ”Bermas" (BRM): -4,24%
4. ”Safetech Innovations” (SAFE): -3,79%
5. ”Armătura” (ARM): -3,02%
