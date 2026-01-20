BVB Indicii BVB scad pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA şi Europa

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi semnificative în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, pe fondul deprecierii pieţelor externe, care au reacţionat la ameninţarea preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de a majora tarifele vamale pentru ţările europene dacă acestea se opun intenţiei sale de a cumpăra Groenlanda.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un declin de 1,69%, până la 26.912 puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,07%, până la 5.377 de puncte.

În Europa, indicele Stoxx 600 avea un declin de 1,29%, la ora 18:15 (ora României), în vreme ce indicele DAX al pieţei din Frankfurt se deprecia cu 1,43%. Indicele FTSE, al bursei londoneze, era în scădere cu 0,36%.

Donald Trump a anunţat sâmbătă că opt aliaţi europeni vor fi supuşi unor tarife tot mai mari, care vor începe de la 10% la 1 februarie şi vor creşte până la 25% la 1 iunie, în cazul în care nu va fi încheiat un acord care să permită Washingtonului să ”cumpere” Groenlanda, un teritoriu semi-autonom ce aparţine Danemarcei, conform CNBC.

Bunurile provenite din opt state membre NATO şi exportate către SUA vor fi supuse unor tarife în creştere ”până în momentul în care va fi încheiat un acord pentru achiziţia completă şi totală a Groenlandei”, a scris Trump sâmbătă pe platforma sa de socializare. Tarifele vizează Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Ţările de Jos şi Finlanda.

În replică, liderii europeni au spus că aceste tarife sunt ”inacceptabile” şi au promis că vor susţine Danemarca, mai notează trustul de presă american.

În acest context, piaţa acţiunilor americane a început săptămâna în scădere, toţi cei trei indici majori aflându-se în teritoriu negativ în prima parte a sesiunii bursiere. La Bucureşti, unde, cu excepţia BET-FI, toţi indicii au încheiat ziua în teritoriu negativ, valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 144,5 milioane de lei, sub cea din sesiunea precedentă, de 162 de milioane de lei, circa trei sferturi din rulaj provenind din schimburile cu obligaţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 20,6 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 32,7 lei, în scădere cu 2,39%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au coborât cu 0,47%, până la preţul de 1,062 lei, în condiţiile unor schimburi de 15,6 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au depreciat cu 2,07%, până la preţul de 11,34 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 11,4 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Fondul Proprietatea (FP), care au cumulat un rulaj de 9,6 milioane de lei, acţiunile FP încheind ziua în creştere cu 0,91%, la preţul unitar de 0,667 lei.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 1,74%, până la 1.981 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 0,87%, până la 101.853 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a coborât cu 1,25%, până la 969 de puncte.