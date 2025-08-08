BVB Noi maxime istorice pentru BET

• Un sfert din rulaj a fost furnizat de tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, în ton cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 1,58%, la 20.815 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,92%, până la 3.968 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 85,7 milioane lei, peste cea din şedinţa anterioară, de 62,3 milioane lei, dar cu mult mai mică decât media zilnică a anului, de 166 milioane lei, sumă influenţată totuşi masiv de ofertele de titluri de stat Fidelis care cresc artificial media.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 22 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 1,36%, la preţul de 28,38 de lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au urcat cu 3,04%, la preţul de 0,83 lei, în condiţiile unor schimburi de 7,7 milioane lei.

Acţiunile Hidroelectrica (H2O) s-au apreciat cu 0,08%, până la preţul de 124,5 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 4,7 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Romgaz (SNG), ce au cumulat un rulaj de 3,8 milioane lei, acţiunile SNG încheind ziua în creştere cu 3,24%, la preţul unitar de 8,29 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un declin de 0,33%, la 64.885 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 1,88%, până la 1.504 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a urcat cu 1,15%, la 965 de puncte.