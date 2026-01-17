Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Candidatul extremei drepte, favorit în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia

T.B.
Internaţional / 17 ianuarie, 12:08

Candidatul extremei drepte, favorit în primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia

Campania pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei drepte, Andre Ventura, creditat drept favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent în istoria recentă a ţării, relatează AFP. Deşi are şanse reduse să câştige în turul doi, o eventuală calificare ar marca o nouă etapă în ascensiunea formaţiunii sale, Chega.

Sondajele de opinie îl plasează pe liderul partidului Chega („Destul”) pe primul loc în primul tur, însă diferă în privinţa contracandidatului pe care l-ar putea înfrunta în turul al doilea, programat la 8 februarie. Viitorul preşedinte urmează să-i succeadă conservatorului Marcelo Rebelo de Sousa, aflat la final de mandat, potrivit AFP.

Un tur doi pare aproape sigur - o premieră de la alegerile din 1986 -, însă unele sondaje indică un duel între Ventura şi socialistul de centru Antonio Jose Seguro, în timp ce altele anticipează o confruntare cu Luis Marques Mendes, candidatul susţinut de guvernul de dreapta condus de premierul Luis Montenegro.

Într-o competiţie cu 11 candidaţi, un număr record, alţi doi aspiranţi păstrează şanse de calificare în turul doi: amiralul în retragere Henrique Gouveia e Melo, cunoscut pentru coordonarea campaniei de vaccinare împotriva covid-19, şi eurodeputatul liberal Joao Cotrim Figueiredo, notează AFP.

Indiferent de adversar, calificarea lui Andre Ventura, care s-a autoproclamat „candidatul poporului”, ar reprezenta o confirmare a ascensiunii sale electorale rapide, începută după fondarea partidului Chega în 2019. La alegerile legislative din luna mai, formaţiunea sa a obţinut 22,8% din voturi şi 60 de mandate, devansând Partidul Socialist şi devenind principala forţă de opoziţie.

Deşi funcţia de preşedinte în Portugalia are un rol în mare parte simbolic, fără puteri executive directe, Ventura şi-a asumat deschis ambiţia de a conduce ţara. Intrarea sa în cursa prezidenţială a fost determinată şi de ascensiunea amiralului Gouveia e Melo, care a adoptat, la rândul său, un discurs critic faţă de partidele tradiţionale.

„Andre Ventura a candidat pentru a-şi conserva electoratul, dar ar putea avea surpriza să şi-l extindă”, a declarat pentru AFP politologul Antonio Costa Pinto, de la Institutul de Ştiinţe Sociale al Universităţii din Lisabona. El compară situaţia cu alegerile prezidenţiale din Franţa din 2002, când Jean-Marie Le Pen a ajuns în turul doi, subliniind însă că fenomenul se înscrie într-un „val” global al extremei drepte.

Susţinătorii lui Ventura îşi exprimă încrederea în rezultat. „Sunt foarte convins că vom obţine un rezultat bun. Chiar dacă nu câştigăm, această campanie a întărit partidul şi îi permite să crească”, a declarat pentru AFP Jose Teixeira, un fost funcţionar în vârstă de 70 de ani, prezent la un miting electoral în Lisabona.

O consolidare a extremei drepte ar complica şi mai mult situaţia guvernului minoritar condus de Luis Montenegro, care depinde de sprijinul partidului Chega pentru adoptarea unor măsuri legislative. Premierul a insistat că „alegerile sunt deschise” şi s-a implicat activ în campania lui Luis Marques Mendes, pe care îl prezintă drept un candidat experimentat şi moderat.

În sondaje însă, candidatul dreptei tradiţionale este devansat de socialistul Antonio Jose Seguro, care afirmă că reprezintă „singura candidatură capabilă să învingă extremismul” lui Ventura. Între timp, amiralul Gouveia e Melo a pierdut din avânt după prestaţii slabe în dezbaterile televizate şi dificultăţile unei campanii fără sprijin de partid, în timp ce liberalul Joao Cotrim Figueiredo a fost afectat de un scandal legat de acuzaţii de hărţuire formulate de o fostă colaboratoare.

Deşi atribuţiile preşedintelui portughez sunt limitate, acesta joacă un rol-cheie de arbitru în situaţii de criză politică şi are puterea de a dizolva Parlamentul şi de a convoca alegeri legislative, subliniază AFP.

