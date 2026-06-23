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Caniculă record în Europa: Franţa activează celula de criză, Germania emite alerte

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 23 iunie

Caniculă record în Europa: Franţa activează celula de criză, Germania emite alerte

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O caniculă severă a afectat o mare parte din Europa, determinând autorităţile din mai multe state să ia măsuri de urgenţă, pe fondul temperaturilor care se apropie sau chiar depăşesc 40 grade Celsius, potrivit Reuters. În Franţa, guvernul a convocat o celulă de criză, în timp ce Germania a emis avertizări meteorologice la nivel naţional. În Italia, valul de căldură a perturbat atât viaţa cotidiană, cât şi turismul în marile oraşe.

Franţa, în alertă maximă: temperaturi de până la 41 grade Celsius

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a avut o şedinţă de urgenţă, în contextul în care Meteo-France avertizează că episodul de caniculă ar putea dura până săptămâna viitoare.

Meteorologii francezi estimează temperaturi de 39 - 40 grade Celsius pe un coridor extins din sud-vest spre regiunea Parisului şi Burgundia, cu vârfuri care ar putea atinge chiar 41 grade Celsius în unele zone. Autorităţile spun că episodul este comparabil cu valurile de căldură majore din 2003 şi 2019, unele dintre cele mai severe înregistrate în Europa de Vest.

Germania şi Italia, sub presiunea temperaturilor ridicate

În Germania, Serviciul Meteorologic (DWD) a emis alerte de caniculă la nivel naţional, cu temperaturi ce se apropie de 38 grade Celsius. Combinaţia dintre căldură şi umiditate ridicată ar putea favoriza furtuni violente, avertizează meteorologii. În Italia, temperaturile de 36-37 grade Celsius au transformat activitatea zilnică într-o provocare.

La Roma, turiştii au stat la cozi sub soarele puternic pentru a vizita Colosseumul, iar unii s-au refugiat în zonele subterane mai răcoroase ale Templului lui Claudius. În Bologna, locuitorii s-au răcorit la Fântâna lui Neptun sau la umbra porticurilor istorice.

Europa caută soluţii temporare în faţa valului de căldură

În Varşovia, polonezii au căutat refugiu în zonele de agrement de pe malul Vistulei, în timp ce autorităţile franceze au decis menţinerea parcurilor deschise non-stop pentru a oferi spaţii de răcorire populaţiei. Experţii atrag atenţia că astfel de episoade devin tot mai frecvente şi mai intense din cauza schimbărilor climatice, crescând riscurile pentru sănătate şi economie.

Impact economic şi avertismente pe termen lung

Banca Franţei a avertizat că efectele imediate ale caniculei asupra economiei sunt mixte, combinând scăderea productivităţii cu o creştere a consumului de energie. Pe termen mediu însă, valurile de căldură afectează negativ activitatea economică. Oamenii de ştiinţă subliniază că verile europene devin tot mai vulnerabile la extreme climatice, iar astfel de episoade ar putea deveni noua normalitate în lipsa reducerii emisiilor globale.

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