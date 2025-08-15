Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Capcana de şoareci: ce caută Putin pe sol american?

Mori Savir
Internaţional / 15 august, 21:49

Ilustraţie concepută de MAKE

Ilustraţie concepută de MAKE

Donald Trump l-ar putea aresta oricând pe Vladimir Putin, odată ce acesta a coborât din avion pe aeroportul din Anchorage, unde a venit pentru negocierile de pace la care au convenit diplomatic Rusia şi SUA. De ce îşi asumă Putin acest risc?

Ce speră Putin să obţină la Anchorage?

Recunoaştere implicită a câştigurilor teritoriale

Kremlinul ar valorifica orice formulare publică a lui Trump despre „realităţile de pe teren” ca pe o validare a controlului rusesc în estul Ucrainei. Nu e nevoie de un tratat formal, ci doar de o declaraţie suficient de ambiguă pentru a fi prezentată intern drept o victorie.

Relaxarea sancţiunilor

Rusia este lovită sever de restricţiile financiare şi tehnologice impuse de Occident. Un acord prin care SUA ridică sau atenuează unele sancţiuni, chiar parţial, ar reprezenta un câştig economic major şi un mesaj puternic către pieţele internaţionale.

Reducerea sprijinului militar american pentru Ucraina

Orice diminuare a livrărilor de armament sau a finanţării directe ar slăbi capacitatea Kievului de a continua rezistenţa. Trump, care a criticat costurile susţinerii Ucrainei, este văzut la Moscova ca un interlocutor mai dispus să facă un astfel de compromis.

Revenirea în jocul diplomatic global

Faptul că Putin este primit la un summit direct cu SUA, în pofida izolării impuse de război, constituie deja o victorie simbolică. Imaginea de „paria” internaţional începe să fie erodată în momentul în care se aşază, ca egal, la masa negocierilor cu Washingtonul.

Toate acestea reprezintă bucăţica de caşcaval agăţată în capcana de şoareci în care Trump l-a ademenit pe Putin.

Cu Putin pe sol american, în Anchorage, riscul nu mai este teoretic. El se află pe teren controlat integral de SUA, unde preşedintele american are, cel puţin în plan practic, puterea de a-l reţine în orice moment.

Aşadar, miza negocierii este să transforme riscul în avantaj concret:

- Pentru Trump, scopul minim este să obţină de la Putin un angajament temporar de încetare a focului în Ucraina, prezentat publicului american ca rezultat direct al presiunii sale.

- Pentru Putin, obiectivul minim este o declaraţie - oricât de vagă - care să sugereze recunoaşterea „realităţilor de pe teren” şi deschiderea unor discuţii privind reducerea sancţiunilor. Acestea ar fi suficiente pentru a proclama în Rusia că „America a înţeles” poziţia Kremlinului.

Trump are avantajul terenului şi al cadrului juridic favorabil: SUA nu recunosc Curtea Penală Internaţională şi nu sunt obligate să execute mandatul de arest emis împotriva lui Putin, dar pot decide politic să-l reţină. Această ambiguitate este arma principală a preşedintelui american.

Pentru Putin, vizita este o combinaţie între risc calculat şi oportunitate strategică. Dacă pleacă din Anchorage cu o formulare utilă şi un plan de relaxare a sancţiunilor, riscul va fi meritat. Dacă nu obţine nimic concret, atunci prezenţa pe sol american, sub potenţiala ameninţare a arestării, va rămâne doar o expunere periculoasă, poate considerata chiar eroica, în jocul de putere cu Washingtonul.

Putin speră să fure o bucăţică oricât de mică de caşcaval, fără să declanşeze capcana.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 22:19)

    Faceti si voi comparatie .Cum a fost primit Trump si unde a fost primit de catre europeni si caraghioslicul facut cu cei doi si covorul cel rosu si fermecat in Alaska . Covorasul ,olecuta cam scurt, ca pantalonii clovnilor de odinioara ,o parodie inca nemaivazuta vreodata .Sa vedem finalul .Macar sa le dea al de sus gindul cel bun si sa accepte un armistitiu .

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 15.08.2025, 22:24)

      parerea expertului este zdrobitoare,

      santem in genunchi in fața maretiei tale,

      na, ca a iesit aproape o poezie :-) 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

