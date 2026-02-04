Cargus raportează o creştere de aproape 9% a cifrei de afaceri în 2025

Cargus a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 120 milioane de euro, în creştere cu aproape 9% faţă de anul precedent, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Creşterea a fost susţinută de avansul livrărilor internaţionale, de dezvoltarea comerţului online şi de extinderea reţelei de puncte de ridicare şi livrare out-of-home, se arată în comunicat.

Sursa menţionată arată că volumul de livrări al companiei a crescut cu 7,5%, în special în segmentul internaţional, iar Cargus a continuat să investească în modernizarea centrelor operaţionale şi optimizarea proceselor interne, pentru a asigura servicii mai fluide şi mai previzibile.

În 2025, reţeaua de puncte de ridicare şi livrare out-of-home a ajuns la peste 2.100 de locaţii la nivel naţional, inclusiv puncte SHIP & GO proprii şi partenere, lockere şi locaţii noi prin parteneriate cu retaileri precum Agroland şi Carrefour, conform comunicatului de presă.

Un alt proiect major a fost, potrivit sursei precizate, modernizarea platformei de interacţiune cu clienţii, prin implementarea unui sistem omnichannel cu funcţionalităţi AI. Aceasta a redus timpul de preluare a apelurilor cu 78%, durata medie a apelurilor cu 50%, iar 67% dintre solicitări sunt acum soluţionate prin canale self-service, evidenţiază comunicatul.

CEO Cargus, Belgin Bactali, a declarat: „Creşterea din 2025 confirmă direcţia sănătoasă în care mergem şi importanţa investiţiilor în extinderea reţelei şi optimizarea operaţiunilor. În 2026 vom continua să dezvoltăm reţeaua out-of-home şi infrastructura logistică, adaptându-ne la nevoile clienţilor”, conform comunicatului de presă.