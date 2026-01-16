Casa Albă asigură că Iranul a suspendat 800 de execuţii

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanţi în urma ameninţărilor cu intervenţia formulate de preşedintele american Donald Trump, dar a subliniat că pentru Statele Unite „toate opţiunile” rămân pe masă, notează AFP.

„Preşedintele înţelege astăzi că 800 de execuţii care erau programate şi urmau să aibă loc ieri (miercuri) au fost suspendate”, a afirmat Karoline Leavitt în faţa presei, potrivit AFP.

„Toate opţiunile rămân pe masă pentru preşedinte”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, reamintind că Donald Trump a avertizat Teheranul cu privire la „consecinţe grave” în cazul în care reprimarea manifestaţiilor va continua, relatează AFP.

Karoline Leavitt a confirmat totodată că preşedintele SUA a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, care, potrivit New York Times, i-ar fi cerut să nu intervină militar în Iran, notează AFP.

De la declanşarea protestelor, pe 28 decembrie, Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri cu o intervenţie împotriva Teheranului, transmite AFP.

Miercuri, liderul de la Casa Albă a afirmat că a fost informat „de surse foarte importante” că „uciderile au încetat” şi că execuţiile planificate ale manifestanţilor „nu vor avea loc”, potrivit AFP.

În faţa uneia dintre cele mai mari provocări pentru Republica Islamică de la proclamarea sa în 1979, apărătorii drepturilor omului au denunţat o represiune soldată cu mii de morţi, într-o ţară în care internetul rămâne închis de peste o săptămână, relatează AFP.

Cel puţin 1.500 de persoane condamnate la moarte au fost executate în Iran în 2025, potrivit unui bilanţ publicat la începutul lunii ianuarie de ONG-ul Iran Human Rights (IHR), care a precizat că acesta este cel mai mare număr anual de execuţii înregistrat de organizaţie în ultimii 35 de ani, notează AFP.