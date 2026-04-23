Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cele mai mari bugete militare ale lumii au depăşit pentru prima dată, împreună, 2 trilioane de dolari

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 23 aprilie

English Version

SUA conduc clasamentul primelor 15 mari bugete de apărare din lume, cu 921 miliarde dolari, mai mult decât următoarele opt ţări la un loc Europa a înregistrat cea mai rapidă creştere în domeniu

Primele 15 ţări cu cele mai mari bugete destinate cheltuielilor militare au alocat apărării, împreună, mai bine de 2 trilioane de dolari în 2025, sumă care nu a mai fost atinsă în istorie. Cheltuielile totale pentru apărare la nivel global au atins, de asemenea, un record de 2,6 trilioane de dolari, semnalând o schimbare majoră în priorităţile geopolitice, confom unei analize visualcapitalist.com.

Sursa citată prezintă, folosind datele Institutului Internaţional pentru Studii Strategice, clasamentul celor 15 ţări care au determinat această creştere majoră a cheltuielilor militare.

În timp ce SUA încă operează la o scară complet diferită de restul lumii, cea mai mare schimbare are loc în Europa, unde ţările nu doar îşi menţin capacitatea militară, ci o extind semnificativ.

Cursa înarmărilor - cheltuieli pe ţări

Bugetul de apărare al SUA a ajuns la 921 de miliarde de dolari în 2025, fiind mai mare decât cheltuielile militare combinate ale Chinei (251,3 miliarde de dolari), Rusiei (186,2 miliarde de dolari), Germaniei (107,3 miliarde de dolari), Regatului Unit (94,3 miliarde de dolari), Indiei (78,3 miliarde de dolari), Arabiei Saudite (72,5 miliarde de dolari), Franţei (70 de miliarde de dolari) şi Japoniei (58,9 miliarde de dolari).

Privind în perspectivă, Donald Trump a propus creşterea cheltuielilor pentru apărare la 1,5 trilioane de dolari până în 2027, deşi acest plan nu a fost încă pus în aplicare. Dacă se va realiza, acest lucru ar reprezenta cheltuieli cu aproximativ 90% mai mari decât în perioada de vârf a Războiului Rece (în termeni reali).

China, clasată pe locul al doilea la nivel global, cu un buget de apărare de 251,3 miliarde de dolari în 2025, şi-a majorat ponderea în cheltuielile militare ale Asiei la 44%, de la 39% în 2017, subliniind influenţa sa regională în expansiune, notează sursa citată.

Bugetul de apărare al Rusiei, care a ajuns la 186,2 miliarde de dolari în 2025, a crescut cu peste 40 de miliarde de dolari într-un singur an, echivalentul a 7,3% din PIB. Cu toate acestea, se aşteaptă scăderea cheltuielilor sale de profil în 2026, primul declin de la invazia Ucrainei. Cu un deficit în creştere, ţara se confruntă cu o presiune economică tot mai mare, deşi preţurile mai ridicate ale petrolului i-au oferit recent o oarecare susţinere.

Bugetul de război al Europei, în expansiune

Având în vedere războiul continuu al Rusiei în Ucraina şi presiunea din partea SUA, membrii europeni ai NATO s-au angajat să cheltuiască 3,5% din PIB pentru apărare până în 2035. Aceasta s-ar traduce în aproximativ 1,2 trilioane de dolari până în 2035, cea mai mare creştere a bugetului de apărare din aceste ţări de la Războiul Rece încoace, potrivit sursei citate.

În afara Rusiei, Europa deţine şase dintre cele mai mari 15 bugete de apărare din lume, conduse de Germania (107,3 miliarde de dolari) şi Regatul Unit (94,3 miliarde de dolari). Ambele ţări şi-au mărit cheltuielile cu zeci de miliarde de dolari între 2024 şi 2025. Ucraina, plasată pe poziţia de zecea în clasament, a cheltuit cu apărarea 44,4 miliarde de dolari anul trecut.

Ceea ce odată era un avans gradual s-a transformat într-o accelerare bruscă, apărarea fiind una din categoriile de cheltuieli cu cea mai rapidă creştere în economiile avansate.

Comerţul global cu arme - concentrat în câteva ţări

Comerţul global cu arme este puternic concentrat în câteva ţări, Statele Unite ale Americii plasându-se cu mult înaintea oricărui alt furnizor de profil, arată visualcapitalist.com, care menţionează că, între 2021 şi 2025, SUA au generat 42% din exporturile globale de arme, de peste patru ori mai mult decât al doilea mare exportator.

Cei mai mari exportatori de arme din lume sunt, potrivit SIPRI: SUA (42% din exporturile globale de arme); Franţa (10%); Rusia (7%); Germania (6%); China (6%); Italia (5%); Israel (4%); Marea Britanie (3%); Coreea de Sud (3%); Spania (2%).

Statele Unite au fost mult timp cel mai mare exportator de arme din lume, dar dominaţia lor s-a extins în ultimii ani, notează sursa citată. Mai mulţi factori contribuie la această evoluţie, şi anume: superioritatea tehnologică în sisteme avansate, cum sunt avioanele de vânătoare, apărarea antirachetă şi tehnologiile de supraveghere; capacitatea de producţie de apărare la scară largă, susţinută de cheltuieli militare interne masive; reţele extinse de alianţe, inclusiv parteneri NATO şi acorduri de securitate în Asia şi Orientul Mijlociu. Pe măsură ce tensiunile geopolitice cresc, multe ţări se orientează către SUA pentru sisteme avansate de arme. Cererea europeană, în special, a crescut în urma invaziei Rusiei în Ucraina, contribuind la o creştere cu aproape 10% a transferurilor globale de arme. Aceste exporturi sunt, de asemenea, strâns legate de influenţa geopolitică mai largă, consolidând poziţia SUA ca furnizor central pentru naţiunile aliate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

23 aprilie
Ediţia din 23.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb