China prima ţară care consumă mai mult de 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră

Consumul total de energie electrică al Chinei a depăşit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowaţi-oră (kWh), mai mult decât dublu faţă de cel al Statelor Unite, conform cifrelor publicate sâmbătă de Administraţia Naţională a Energiei (NEA) şi preluate de televiziunea de stat CCTV, transmite EFE/

Conform cifrelor oficiale, consumul chinez a ajuns la 10.360 miliarde kWh, în creştere cu 5% faţă de 2024, depăşind astfel combinat consumul Uniunii Europene, Rusiei, Indiei şi Japoniei. Această realizare face din China prima ţară din lume care atinge un asemenea nivel de consum electric anual, potrivit EFE.

Sectorul secundar - industria - a fost cel mai mare consumator, cu 6.630 miliarde kWh (+3,7% faţă de 2024), urmat de sectorul terţiar, cu 1.990 miliarde kWh (+8,2%), consumul rezidenţial urban şi rural, cu 1.580 miliarde kWh (+6,3%), şi sectorul primar, cu 149,4 miliarde kWh (+9,9%), conform NEA.

În cadrul sectorului terţiar, consumul de energie electrică al serviciilor de încărcare şi înlocuire a bateriilor, precum şi al sectoarelor de transmitere a informaţiilor, software şi servicii IT, a crescut semnificativ, cu 48,8%, respectiv 17%, „devenind principalii factori ai creşterii” consumului total, a precizat NEA.