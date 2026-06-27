Chipul lui Trump pe noul paşaport american

Preşedintele american Donald Trump a făcut publică imaginea unui nou paşaport american, în ediţie limitată, pe care figurează propriul portret, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraţiei de Independenţă a SUA - o decizie fără precedent în istoria ţării, conform AFP, preluat de Agerpres.

„Noul paşaport al SUA, în care se afirmă «Bun venit, dar purtaţi-vă bine!»", a scris Trump într-o postare pe platforma Truth Social, potrivit aceleiaşi surse. Imaginea îl prezintă pe preşedintele american cu o privire sumbră, sprijinit de birou, cu semnătura sa şi cu textul Declaraţiei de Independenţă în fundal, inspirată dintr-un portret realizat de fotograful Casei Albe, Daniel Torok, conform Digi24. Pe a doua pagină figurează un tablou reprezentând semnarea Declaraţiei de Independenţă din 1776, însoţit de fraza „Statele Unite ale Americii 250", potrivit aceleiaşi surse. Casa Albă a publicat imaginea cu legenda „Paşaport Patriot", conform aceleaşi surse.

Niciun preşedinte american aflat în funcţie nu a figurat vreodată pe paşapoarte, potrivit aceleiaşi surse. Anunţul se înscrie într-o serie de decizii care urmăresc să imprime amprenta lui Trump asupra unor clădiri sau simboluri ale SUA, stârnind acuzaţii privind cultul personalităţii - semnătura sa urmând să apară şi pe viitoarele bancnote americane, o premieră similară pentru un preşedinte în funcţie, conform sursei citate.