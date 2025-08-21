Ciclism: Cea de-a 80-a ediţie a Turului Spaniei debutează sâmbătă

Cea de-a 80-a ediţie a Turului Spaniei, ultima dintre cele trei mari curse cicliste pe etape ale sezonului, alături de Tour de France şi Giro d'Italia, va debuta sâmbătă, 23 august, în oraşul italian Torino, urmând să se încheie la Madrid, pe 14 septembrie, informează Agerpres.

În acest weekend, Italia va deveni a opta ţară vizitată de La Vuelta. După ce primele ediţii s-au desfăşurat exclusiv pe şoselele spaniole, plutonul a trecut graniţa pentru prima dată în 1955, în timpul celei de-a doua etape, între San Sebastian şi Bayonne, în Franţa, o ţară prin care cursa iberică a trecut de 12 ori.

De atunci, La Vuelta a vizitat Andorra (de 22 de ori, prima dată în 1965), Portugalia (1997, 2024), Olanda (2009, 2022), Belgia (2009, 2022) şi Germania (2009).

Torino va deveni, de asemenea, al cincilea oraş non-spaniol care va găzdui Marele Start, după Lisabona (Portugalia) în 1997 şi 2024, Assen (Olanda) în 2009, Nimes (Franţa) în 2017 şi Utrecht (Olanda) în 2022. Aceasta este o altă premieră pentru Italia, care se alătură astfel Franţei şi Olandei ca singurele ţări care au găzduit primele etape ale tuturor celor trei Mari Tururi.

Conform organizatorilor, aceasta este a doua oară în istorie când La Vuelta va trece prin patru ţări diferite: Italia (până marţi), Franţa (cu o sosire la Voiron, în etapa 4), Spania şi Andorra. Dar aceasta este prima ediţie a Turului Spaniei în care vor exista oraşe de etapă în patru ţări. În 2009, cursa a traversat Germania fără oprire, îndreptându-se din Olanda spre Belgia înainte de a se întoarce în Spania.

Din capitala Piemontului şi până la Madrid, la Vuelta 2025 va începe şi se va încheia în două mari zone metropolitane europene şi se va opri în 36 de oraşe de etapă diferite, fanii ciclismului fiind aşteptaţi pentru a-i încuraja pe rutieri pe parcursul celor aproape 3.200 de kilometri de cursă.