Clasamentul ATP: Jannik Sinner continuă să ocupe locul 1 mondial

Italianul Jannik Sinner se menţine pe primul loc în clasamentul ATP, dat publicităţii luni. El are 13.350 de puncte, potrivit news.ro.

Locul doi este ocupat de spaniolul Carlos Alcaraz, cu 12.960 puncte, iar pe trei se află germanul Alexander Zverev, cu 5.255 puncte.

Pe locul 4 s-a clasat sârbul Novak Djokovici, cu 4.710 puncte, în timp ce pe 5 este canadianul Felix Auger-Aliassime (4.100 puncte).

Americanul Ben Shelton (4.070 puncte) este pe 6, urmat de compatriotul său Taylor Fritz (3.870 puncte).

Australianul Alex De Minaur are 3.845 puncte şi este pe 8, în timp ce italianul Lorenzo Musetti (3.715 puncte) este pe 9.

Rusul Daniil Medvedev aare 3.560 puncte şi este pe 10.

Primul român în clasamentul ATP este Filip Cristian Jianu, care se află pe locul 272, după o coborâre de 3 locuri, cu 194 puncte.