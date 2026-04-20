Clasamentul WTA: Sorana Cîrstea se menţine pe locul 26

Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, se menţine pe locul 26 în clasamentul WTA, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.

Sorana Cîrstea, aflată în ultimul an al carierei, are 1.540 puncte.

Jaqueline Cristian se menţine pe locul 33, cu 1.382 puncte.

În schimb, Gabriela Ruse a coborât 10 locuri şi este pe 71, cu 937 puncte.

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 10.895 puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.500 puncte.

Coco Gauff este pe locul 3 (7.279 puncte), în timp ce poloneza Iga Swiatek este pe 4 cu 7.273 puncte.

Pe locul 5 se află americanca Jessica Pegula, cu 6.136 puncte.