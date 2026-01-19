CMS asistă CCE în vânzarea proiectului Horia 2 către Renalfa

CMS a asistat CCE în vânzarea proiectului fotovoltaic Horia 2, cu o capacitate de 269,227 MW (AC) / 293,260 MWp, către Renalfa Solarpro Group. Proiectul, dezvoltat de Horia Solar Invest Two S.R.L., este amplasat pe o suprafaţă de peste 349 de hectare în judeţul Arad, relatează sursa citată.

CCE este un dezvoltator şi operator integrat de proiecte fotovoltaice şi de stocare a energiei, activ în Europa şi Chile, cu un portofoliu de peste 7,2 GW în dezvoltare şi experienţă în realizarea de proiecte regenerabile de mari dimensiuni, în timp ce Renalfa Solarpro Group este o companie importantă în sectorul energiei regenerabile, prezentă în Europa Centrală şi de Est, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

CMS a asistat CCE în toate aspectele juridice ale tranzacţiei, inclusiv în structurarea, negocierea şi semnarea unui contract de vânzare-cumpărare complex. Finalizarea tranzacţiei, condiţionată de îndeplinirea condiţiilor suspensive, este estimată pentru primul trimestru din 2026. CCE şi Renalfa Solarpro Group vor continua colaborarea până când proiectul va deveni operaţional din punct de vedere comercial, în funcţie de respectarea etapelor agreate, conform unui comunicat al companiei.

Rodica Manea, partener Corporate şi M&A în cadrul CMS România, a declarat că firma este încântată să fi asistat CCE într-o tranzacţie de referinţă, care evidenţiază interesul continuu al investitorilor pentru sectorul energiei regenerabile, inclusiv pentru proiecte de câteva sute de megawaţi. Manea a subliniat că CMS oferă constant consultanţă în tranzacţii M&A strategice din domeniul energiei regenerabile şi este bine poziţionată pentru proiecte de acest tip. În opinia sa, Horia 2 reflectă viziunea şi experienţa tuturor părţilor implicate, iar CMS se bucură că a putut contribui la realizarea proiectului prin expertiza juridică şi sectorială, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Varinia Radu, Head of Energy and Projects în cadrul CMS România, a adăugat că tranzacţia arată că activitatea pe piaţa M&A din sectorul energiei regenerabile rămâne intensă, inclusiv prin consolidarea portofoliilor unor companii importante. Radu a subliniat că CMS a avut un rol semnificativ în finalizarea cu succes a proiectului Horia 2, care se conturează drept unul dintre cele mai mari proiecte solare din România, şi a descris tranzacţia ca un exemplu al încrederii constante a investitorilor în piaţa locală, relatează sursa citată.

Echipa multidisciplinară CMS care a asistat CCE în cadrul tranzacţiei a fost coordonată de Rodica Manea (Corporate M&A), cu sprijinul Variniei Radu (Head of Energy), responsabilă de relaţia cu clientul. Din echipă au mai făcut parte Rareş Crîşmaru şi Octavian Teletin (Corporate M&A), Elena Vlăsceanu şi Ramona Dulamea (Energy), Alexandru Trandafir (Real Estate) şi Andrei Tercu (Tax), potrivit unui comunicat remis redacţiei.