CMS asistă refinanţarea de 305 milioane euro a Palas Iaşi

Casa de avocatură CMS a asistat un sindicat format din mai multe bănci internaţionale şi locale într-o refinanţare în valoare de 305 milioane de euro a portofoliului mixt Palas Iaşi, proiect care include spaţii de retail şi birouri, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Sindicatul bancar este format din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank International AG şi Raiffeisen Bank România, iar refinanţarea a vizat mai multe societăţi din grupul Iulius care operează complexul Palas, se precizează în comunicat.

Sursa menţionată subliniază că asistenţa juridică acordată de CMS a acoperit toate etapele tranzacţiei, de la procesul de due diligence şi structurarea finanţării, până la redactarea şi negocierea documentaţiei şi îndeplinirea condiţiilor pentru tragerea fondurilor. Tranzacţia a presupus o structură complexă, atât din perspectiva numărului de entităţi implicate, cât şi a adaptării garanţiilor şi a documentaţiei corporative aferente fiecărei societăţi din portofoliu, conform comunicatului de presă.

Refinanţarea susţine procesul de modernizare şi renovare a complexului Palas Iaşi, unul dintre cele mai importante proiecte imobiliare de tip mixed-use din România, subliniază comunicatul, care integrează spaţii comerciale şi de birouri într-o structură unitară.

Echipa CMS implicată în acest mandat a fost coordonată de partenerii Alina Tihan şi Roxana Frăţilă şi a inclus avocaţi specializaţi în domeniul finanţărilor bancare şi al proprietăţilor imobiliare, evidenţiază sursa menţionată.