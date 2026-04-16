CNBC: Încrederea publicului în inteligenţa artificială se erodează, în timp ce Anthropic şi OpenAI se pregătesc de listare

Inteligenţa artificială îşi pierde popularitatea în Statele Unite, ceea ce reprezintă o veste proastă pentru unii dintre marii jucători din Big Tech, conform unui articol publicat ieri de CNBC.

Tendinţa are implicaţii pentru companii cu evaluări ridicate, precum OpenAI şi Anthropic, ambele aflate în curs de listare la bursă. De asemenea, pune presiune pe Amazon, Google, Microsoft şi Meta - aşa-numiţii ”hyperscaleri” (n.r. giganţi tech care operează centre de date şi servicii cloud la scară foarte mare), care intenţionează să cheltuiască sute de miliarde de dolari pentru a concura în dezvoltarea centrelor de date necesare funcţionării inteligenţei artificiale, mai notează publicaţia menţionată.

Conform CNBC, cel mai recent semnal al deteriorării sentimentului a fost extrem.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a fost ţinta unui atac la locuinţa sa din San Francisco, săptămâna trecută, unde, potrivit procurorilor, un bărbat a aruncat un cocktail Molotov aprins asupra porţii de la intrare. Procurorul districtual din San Francisco a declarat că fapta a fost motivată de ura faţă de tehnologia AI.

Suspectul, Daniel Moreno-Gama, în vârstă de 20 de ani, din Texas, este acuzat de infracţiuni care includ tentativă de omor. De asemenea, ar fi ameninţat că va da foc sediului OpenAI.

Sam Altman a reacţionat la atac în cursul weekendului, recunoscând că există o ”anxietate puternică în jurul AI”, făcând totodată apel la reducerea escaladării discursului şi a acţiunilor.

”Empatizez cu sentimentele anti-tehnologie şi, în mod clar, tehnologia nu este întotdeauna benefică pentru toată lumea. Dar, în ansamblu, cred că progresul tehnologic poate face viitorul remarcabil de bun, pentru familia ta şi pentru a mea”, a scris Sam Altman.

• Încrederea în inteligenţa artificială

Sam Altman a propus recent mai multe soluţii de politici publice pentru a încerca să preîntâmpine o eventuală anxietate economică mai amplă, de la un fond public de investiţii până la o săptămână de lucru de patru zile şi modificări ale taxelor pe salarii în favoarea impozitării automatizării, conform CNBC.

Pe de altă parte, directorul general al Anthropic, Dario Amodei, se numără printre cei care au semnalat riscurile unor perturbări de amploare generate de AI.

CNBC semnalează că discuţia se mută acum din cercurile tehnologice de nişă către publicul larg.

Se aşteaptă deja ca AI să devină un subiect central de campanie în alegerile de la jumătatea mandatului, iar datele din sondaje sugerează acum că americanii sunt tot mai pesimişti în privinţa acestei tehnologii, conform publicaţiei menţionate.

Un sondaj realizat în martie de NBC News a arătat că 57% dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale consideră că riscurile AI depăşesc beneficiile, iar un sondaj al Quinnipiac University a indicat că 55% se aşteaptă ca AI să facă mai mult rău decât bine în viaţa lor de zi cu zi.

Aceste rezultate au fost confirmate şi de un sondaj realizat de Pew Research Center, care a arătat că majoritatea americanilor sunt mai degrabă îngrijoraţi decât entuziasmaţi de utilizarea tot mai extinsă a AI, mai notează CNBC.

• Presiunea exercitată de centrele de date

Centrele de date şi serverele sunt forţa de calcul din spatele AI, iar giganţii tehnologici cu evaluări ridicate s-au angajat să investească circa 700 de miliarde de dolari în acest an pentru extinderea acestora în SUA. Astfel, cu cât există mai multe centre de date şi capacitate de procesare, cu atât modelele AI pot deveni mai performante, conform publicaţiei menţionate.

Însă cererea de energie a centrelor de date a devenit deja un subiect central în campaniile electorale locale şi la nivel de stat şi a stârnit reacţii de opoziţie pe scară largă.

Un raport al Data Center Watch arată că, în 2025, proiecte de centre de date în valoare de cel puţin 156 miliarde de dolari au fost blocate sau întârziate pe fondul opoziţiei locale şi al litigiilor, scrie CNBC.

La mijlocul acestei săptămâni, în Maine a fost adoptat un proiect de lege pentru instituirea primei interdicţii la nivel de stat privind centrele de date, care urmează să ajungă pe masa guvernatorului pentru promulgare. În Missouri, alegătorii din suburbia Lester a oraşului St. Louis au demis mai mulţi membri ai consiliului local din cauza susţinerii acordate unui proiect de centru de date propus, conform publicaţiei menţionate.

• Perspectiva listării la bursă

Sentimentul negativ faţă de AI poate afecta evaluările companiilor şi succesul ofertelor publice iminente, mai notează CNBC.

În mod deosebit, evaluarea OpenAI poate depinde de extinderea reţelei de centre de date, pe care compania o consideră un avantaj strategic. De asemenea, climatul politic ar putea influenţa apetitul potenţialilor investitori, mai notează publicaţia menţionată.

Potrivit directorului său financiar, Sarah Friar, compania se numără printre cele care intenţionează să aloce o parte din oferta publică iniţială investitorilor individuali.

”Toată lumea vrea să deţină o parte dintr-o companie «rachetă»”, a spus Sarah Friar, făcând referire la SpaceX şi la planurile acesteia de a aloca aproape 30% din ofertă investitorilor de retail. ”Sper ca toată lumea să vrea să deţină o parte din ChatGPT. Contează atunci când eşti un brand orientat către consumatori”, a adăugat directorul financiar al OpenAI, citat de CNBC.