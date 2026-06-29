CNBC: Vânzările din industria auto din SUA înregistrează un declin pe termen lung

Piaţa auto din Statele Unite ale Americii se îndreaptă spre o perioadă dificilă, iar analiştii estimează o pierdere de peste două milioane de vânzări anuale până în anul 2040,relatează CNBC.

Performanţa record de 17,6 milioane de automobile vândute într-un singur an rămâne imposibil de egalat în viitor din cauza unor factori demografici, economici şi tehnologici, conform sursei citate.

Scăderea natalităţii şi reducerea ritmului de creştere a populaţiei afectează direct modelul de dezvoltare al constructorilor de maşini. Rata fertilităţii din SUA se situează la aproximativ 1,6 copii pe femeie, mult sub nivelul necesar pentru înlocuirea populaţiei. De asemenea, politicile stricte privind imigraţia reduc perspectivele de extindere a bazei de clienţi în următorii 15 ani, potrivit sursei menţionate.

Comportamentul tinerilor cumpărători se modifică substanţial sub presiunea costurilor mari. Doar jumătate dintre americanii de 16 ani deţin un permis de conducere în prezent, iar ponderea înmatriculărilor de maşini noi pentru persoanele cu vârste între 18 şi 34 de ani a scăzut sub 10%. În schimb, clienţii de peste 55 de ani reprezintă aproape jumătate din totalul pieţei, mai adaugă sursa citată.

Accesibilitatea financiară reprezintă principala barieră pentru noile generaţii de consumatori. Ratele lunare pentru creditele auto au înregistrat o creştere de aproximativ 30% în ultimii patru ani. Datele financiare arată că aproape o cincime dintre maşinile noi achiziţionate implică o rată lunară de peste 1.000 de dolari, notează CNBC.

O alternativă viabilă pentru tineri o constituie serviciile de transport alternativ, iar extinderea robo-taxiurilor autonome poate accelera renunţarea la proprietatea unui vehicul. Longevitatea maşinilor actuale influenţează negativ vânzările noi, în condiţiile în care durata medie de exploatare a unui vehicul atinge un record de 12,8 ani. Competiţia pe piaţa americană, unde există aproximativ 450 de modele disponibile, impune o consolidare dură şi posibile fuziuni între producători, informează sursa citată.