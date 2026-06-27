CNN: Un sul de papirus carbonizat de Vezuviu, descifrat integral cu ajutorul IA după aproape două milenii

Un sul de papirus carbonizat în erupţia Muntelui Vezuviu din anul 79 d.Hr. a fost derulat virtual şi descifrat integral cu ajutorul inteligenţei artificiale, într-o realizare calificată drept descoperire istorică de cercetătorii implicaţi, conform CNN.

entru prima dată, oamenii de ştiinţă au reuşit să deruleze complet un sul, revelând un text de aproape 1,5 metri lungime, dispus pe 20 de coloane. Sulul, denumit PHerc. 1667, face parte din sutele de manuscrise descoperite în oraşul roman antic Herculaneum, îngropat sub cenuşă şi lavă odată cu erupţia Vezuviului. Colecţia este singura bibliotecă de mari dimensiuni cunoscută că a supravieţuit din Antichitatea clasică, potrivit sursei citate.

Documentul datează din secolul al II-lea sau sfârşitul secolului al III-lea î.Hr. şi tratează filosofia stoică, inclusiv teme de etică, artă şi comportament uman. Este printre cele mai vechi suluri recuperate din biblioteca din Herculaneum. Anunţul a fost făcut joi, la o conferinţă desfăşurată la Napoli, cu Vezuviul vizibil prin ferestrele din spatele vorbitorilor, potrivit aceleiaşi surse.

Vesuvius Challenge a fost lansat de Brent Seales, profesor de informatică la Universitatea din Kentucky, şi de antreprenorii Nat Friedman şi Daniel Gross în 2023, pentru a încuraja cercetători din întreaga lume să descifreze sulurile prin derulare virtuală. Procesul începe cu o scanare CT a fiecărui papirus răsucit şi deformat, după care cercetătorii aplatizează virtual sulurile şi le explorează folosind IA avansată, antrenată să identifice cerneala pe pagină.

Metoda combină microtomografia computerizată de înaltă rezoluţie, realizată la instalaţii specializate din Franţa şi Regatul Unit, cu algoritmi de inteligenţă artificială antrenaţi să detecteze urme microscopice de cerneală carbonizată pe fibrele de papirus, imagini invizibile ochiului liber şi razelor X convenţionale. Proiectul a distribuit până acum 1,8 milioane de dolari în premii pentru diverse etape de descifrare, conform CNN.