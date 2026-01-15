---

Coloana de manifestanţi a ajuns în Piaţa Victoriei, potrivit G4Media.

Conform sursei citate, se scandează „Nicuşoare nu uita, România nu te vrea”, „Jos Guvernul”, sau „Călin Georgescu Preşedinte”, „Unitate Naţională”, „Demisia, Demisia”. Sunt afişate bannere mari cu „Călin Georgescu, preşedintele României” şi se strigă: „Turul doi înapoi”, a relatat sursa amintită.

George Simion anunţa la microfon că ultimii protestatari sunt la Romană, în timp ce alveola de la Victoriei e ocupată masiv, a relatat G4Media.