Actualizare - Potrivit Realitatii Plus, la ora 18:30, numărul participanţilor la marş depăşea 10.000. Ulterior, acelaşi post TV estima că numarul protestatarilor a depăşit 20.000. Digi 24 vorbeşte despre mii de participanţi, iar Antena 3 spune că înainte de ora 20, în Piaţa Victoriei erau doar 5000 de manifestanţi.
---
Coloana de manifestanţi a ajuns în Piaţa Victoriei, potrivit G4Media.
Conform sursei citate, se scandează „Nicuşoare nu uita, România nu te vrea”, „Jos Guvernul”, sau „Călin Georgescu Preşedinte”, „Unitate Naţională”, „Demisia, Demisia”. Sunt afişate bannere mari cu „Călin Georgescu, preşedintele României” şi se strigă: „Turul doi înapoi”, a relatat sursa amintită.
George Simion anunţa la microfon că ultimii protestatari sunt la Romană, în timp ce alveola de la Victoriei e ocupată masiv, a relatat G4Media.
Opinia Cititorului