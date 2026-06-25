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Comisia Europeană: datoria publică a României poate ajunge la 90% din PIB până în 2036

L.B.
Macroeconomie / 25 iunie, 08:55

Comisia Europeană: datoria publică a României poate ajunge la 90% din PIB până în 2036

Datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în 2026, va urca la 63,4% în 2027 şi este proiectată să ajungă la aproximativ 90% din PIB până în 2036, conform Raportului de convergenţă pentru 2026, publicat miercuri de Comisia Europeană.

Raportul arată că ponderea datoriei publice în PIB a crescut de la 54,8% în 2024 la 59,3% în 2025, evoluţie determinată de un deficit primar ridicat şi de creşterea plăţilor de dobânzi, potrivit aceleiaşi surse. Riscurile privind sustenabilitatea datoriei publice sunt catalogate ca ridicate pe termen mediu, conform documentului citat.

Pe baza acestei evaluări, Comisia a concluzionat că România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro, potrivit aceleiaşi surse. Raportul semnalează şi o serie de incompatibilităţi legate de independenţa băncii centrale sau de integrarea acesteia în Eurosistem, conform sursei citate.

Opinia Cititorului ( 2 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 09:00)

    Mulțumim doamna Ursula, am înțeles direcția, o sa avem depășire de indicatori pina la sfârșitul perioadei. Va iubim și va susținem la congrese. Cu drag, România.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 09:01)

    poate ajunge la 90 dacă România are o situație instabila. cu o situație stabilă ajungem lejer la 150-180%.

    Acord

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